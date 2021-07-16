港島居屋升勢加快！東旭苑追平全港紀錄　 悅翠苑破頂

新一批白居二釋放強勁購買力，推動資助房屋未補價第二市場交投大爆升。香港房屋委員會資料顯示，6月全月錄858宗同類公、居屋成交，按月大增約1.5倍，創有紀錄以來單月新高。買家搶入市谷起資助房屋樓價，除了筲箕灣居屋東旭苑做價追平全港未補價紀錄，亦有新界已補價夾屋錄新界最高價成交。

據房委會資料，對上單月最多成交於2013年6月錄得，當時政府首次推出白居二計劃，該月錄得493宗未補價買賣，紀錄保持長達8年終被打破，新紀錄更較之前高位大幅高出約74%。至於7月則暫錄55宗同類買賣，與6月上半月同期公布的60宗略為回落，有關數字房委會其後會不斷更新。

其中6月才以908萬元創出全港未補價新高的東旭苑，本月再有高層單位以同價售出。區內代理指出，單位為D座高層2室，實用面積約650方呎，屬三房間隔海景戶，原開價938萬元，減價30萬元易手，呎價約13,969元。

成交量較稀疏的柴灣居屋悅翠苑亦錄破頂買賣，該盤一個實用面積約645方呎中層戶，本月以650萬元未補價售出，呎價約10,078元，售價及呎價同創項目新高。

祥益地產總裁汪敦敬認為，白居二措施對資助房屋市場有利好作用，但礙於政府為居屋提供的按揭擔保期，令市場成交側重於樓齡較新屋苑，形成聚焦效應推高樓價，建議考慮延長擔保期，讓買家有更多選擇。

面對白居二買家積極入市，個別辣招盤業主等不及鬆綁即沽貨。中原伍耀祖稱，天水圍居屋屏欣苑A座高層16室，實用面積約447方呎，成交價493萬元，呎價約11,029元。原業主於2018年10月入市，扣除約49.3萬元額外印花稅後，現轉售帳面仍獲利逾202萬元。

市況升溫帶動夾屋做價同步上升。利嘉閣彭錦添表示，青衣宏福花園3座高層D室，實用面積約712方呎，套三房間隔，在已補價自由市場1,093萬元售出，呎價約15,351元。項目售價創出新界區夾屋新高。