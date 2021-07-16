中滔環保被前主席挪用資金　已於周一向警方報案

據公告，公司截至2018年及2019年12月底止財政年度的審核過程期間，當時審核委員會成員獲核數師告知，觀察到大額資金自2018年起，在未獲妥善授權的情況下，多次由集團不尋常地轉帳至徐氏，以及受彼控制的公司名義於香港及中國內地開設之銀行帳戶。

經收集相關資料及諮詢公司前法律顧問後，當時審核委員會成員已於2020年11月中委任外部調查代理人，以進一步調查涉嫌挪用，及後於2020年12月初就涉嫌挪用發出調查報告，並隨即向時任董事會成員匯報。

值得留意的是，在2020年12月初舉行的董事會會議上，外部調查代理人於調查報告中的推薦建議，已匯報至時任董事會成員，當中包括向徐湛滔提出索償或就涉嫌挪用向香港警方報案，惟時任董事會成員認為，當時首先向徐氏發出催繳函以嘗試追回上述資金等跟進行動。董事會其後會在收到徐氏對該催繳函的初步回應後，考慮採取進一步行動。