標普：全球銀行信貸損失較預期低　毋須過分悲觀

國際評級機構標普發表報告指出，新冠肺炎疫情在世界大部分地區受到初部控制，經濟活動亦陸續重啟，全球銀行體系的資產質量較2月時的預測好，疫情負面影響亦愈來愈小，認為市場毋須過分悲觀。

該機構分析師Osman Sattar預測，2021至2022年的信貸損失為約1.6萬億美元，較之前所預測的1.8萬億美元低。惟他預測截至2022年底的3年信貸損失總額約為2.5萬億美元，較2019年大增逾1.5倍，反映即使全球經濟復甦，但全球銀行仍續受不良信貸所困擾。

報告同時下調亞太地區（不包括中國）以及歐洲、中東和非洲的信貸損失預測，惟料當地信貸損失難於2022年前回復。該行又預期中國信貸損失將增加2%，而疫情對信貸成本的影響將持續一段較長時間。

報告憂慮Delta變種病毒爆發可能會拖累全球經濟復甦，同時歐美央行收緊貨幣政策等經濟正常化的措施將陸續出台，屆時可能暴露銀行資產質量的脆弱性。事實上，受變種病毒爆發影響，滙豐及高盛亦先後下調東南亞各國今年經濟預測。

另外，據中國銀保監會周五通報，向民生銀行（01988）、浦發銀行、交通銀行（03328）和進出口銀行4家銀行開出總額達2.98億元人民幣的天價罰單，因上述銀行在影子銀行、交叉金融業務、風險管理等方面存在違法違規行為。