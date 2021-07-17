東方日報B1：中概股傳南下上市免網絡審查　港收大禮

中國國家互聯網信息辦公室上周六(10日)發布《網絡安全審查辦法》修訂草案徵求意見稿，包括要求掌握100萬或以上用戶資料的公司到海外上市前，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，以確保關鍵訊息基礎設施供應鏈穩定，維護國家安全。

不過，有外媒引述消息報道指，監管部門近期與投資銀行開會時，表明只有選擇去美國等外國交易所上市的公司，才須由網信辦正式審查。所有發行新股上市的計劃，包括到香港掛牌，就需要中國證監會批准。結果投行所得的印象是，對赴港上市的批准程序要比赴美國簡單。

有熟悉新股市場人士認為，香港可趁機吸納未能「過關」赴美上市的公司，但不會是全數收集，因當中有不少企業本身並不符合香港的上市要求。加上兩地投資者結構並不一樣，尤其是擁有龐大潛在市場但仍燒錢的公司，本港投資者的接受程度仍不及美國，故予以的估值亦會有所折讓。惟整體而言，本港仍是一個具吸引力的市場。

至於早於今年3月曾傳出已向聯交所遞交秘密上市申請、以第二上市方式回流香港的蔚來汽車(美股：NIO)，內媒指其因涉及用戶信託持股問題，仍未通過聯交所審批。