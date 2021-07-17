東方日報B1：中概股傳南下上市免網絡審查 港收大禮
2021年07月17日 00:46
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市場預料香港可吸納未能「過關」赴美上市的中企。
中美金融戰風暴肆虐，中方正為中概股加速「撤僑」，要求中資科技企業到海外上市前須先開展網絡安全審查，但市傳到香港上市毋須接受有關審查，變相向香港送大禮！消息在周五(16日)中午瘋傳後，香港交易所(00388)股價一度抽升5.14%，高見531元，創近5個月盤中高位，收市仍升3.76%，全日成交額達88.3億元，為第二大成交額的港股。
中國國家互聯網信息辦公室上周六(10日)發布《網絡安全審查辦法》修訂草案徵求意見稿，包括要求掌握100萬或以上用戶資料的公司到海外上市前，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，以確保關鍵訊息基礎設施供應鏈穩定，維護國家安全。
不過，有外媒引述消息報道指，監管部門近期與投資銀行開會時，表明只有選擇去美國等外國交易所上市的公司，才須由網信辦正式審查。所有發行新股上市的計劃，包括到香港掛牌，就需要中國證監會批准。結果投行所得的印象是，對赴港上市的批准程序要比赴美國簡單。
有熟悉新股市場人士認為，香港可趁機吸納未能「過關」赴美上市的公司，但不會是全數收集，因當中有不少企業本身並不符合香港的上市要求。加上兩地投資者結構並不一樣，尤其是擁有龐大潛在市場但仍燒錢的公司，本港投資者的接受程度仍不及美國，故予以的估值亦會有所折讓。惟整體而言，本港仍是一個具吸引力的市場。
事實上，有多間公司已經重新考慮上市規劃，例如騰訊控股(00700)和阿里巴巴(09988)有份投資的電商社交平台小紅書，據報暫停美國上市集資5億美元(約39億港元)計劃，並正研究替代方案，而改道至香港是其中一項選擇。早前亦有傳上月以保密形式向美國證交會(SEC)遞交上市申請的貨運平台Lalamove，正考慮把集資10億美元(約78億港元)的上市計劃轉至香港。
另外，繼小鵬汽車(09868)上周三(7日)於港作雙重上市，為「中國造車新勢力」回歸打響頭炮後，市傳去年7月在美上市的理想汽車(美股：LI)已於5月底向聯交所提交雙重上市申請。考慮到現時是新能源板塊發展時機，若等到在美掛牌滿兩年，雖滿足第二上市要求，但屆時市場環境已大變，將為其集資帶來更多不確定性。若計劃順利，料最快8月底掛牌，美資券商高盛為保薦人之一，惟理想汽車對市場傳聞不予置評。
至於早於今年3月曾傳出已向聯交所遞交秘密上市申請、以第二上市方式回流香港的蔚來汽車(美股：NIO)，內媒指其因涉及用戶信託持股問題，仍未通過聯交所審批。