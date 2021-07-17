美股道指收挫近300點　結束連續3周升勢

市場持續憂慮美國通脹升溫，抵銷了零售消費數據強勁，以及企業業績做好的利好作用，美股3大指數周五(16日)受挫。道指收報34,687點，跌299點或0.86%；標指收報4,327點，跌32點或0.75%；納指收報14,427點，跌115點或0.8%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌0.52%、0.97%、1.87%，3大指數均結束連續3周升勢。

聯儲局主席鮑威爾在參議院作證時承認通脹「遠高於目標水準」，基準的10年期國債孳息率升至1.3厘左右水平，30年期國債孳息率則升3.9個基點至1.958%。

通貨膨脹和就業增長都是決定聯儲何時收緊寬鬆貨幣政策的因素。不過他早前也表示，鑑於勞動力市場和經濟的其他領域仍需從疫情中完全復甦，聯儲局現在就介入並退出超級寬鬆政策以控制通脹上行還為時尚早。

經濟數據方面，美國6月零售銷售按月增長0.6%，超出市場預期，7月消費者信心指數意外跌至5個月低點。

另外，密歇根大學消費者信心指數7月初值從上月的85.5降至80.8，低於調查所有經濟學家預估，該調查的預估中值為86.5。

個股方面，美國金融巨頭道富集團公布，截至6月底止季度收入為30.34億美元，按年升3%；經調整每股盈利為1.97美元，勝預期。公司股價全日升2.89%。

因成功研發新冠肺炎疫苗而聲名大噪的生物科技公司Moderna獲納入標指，下周三(21日)生效，其股價漲10.3%，收報286.43美元。