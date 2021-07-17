1周10大驚奇：股市最快月內大冧？女股神跌出神壇？

2021年轉眼間已到了7月中旬，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到5月初，全球股市才見到像樣的調整，之後又再度回穩，到了6月底，港股率先倒下，本周又有甚麼信號？有大淡友警告最快2周內大冧市！

【1、著名大淡友：美股最快2星期內大冧】

美國著名經濟學者、因1980年代末期力排眾議預言日本衰落而成名的投資管理公司HS Dent創辦人Harry Dent最新警告，美股即將在3個月內大冧，最快7月底(即2星期內)發生，到了今年秋季，大多數股票將暴跌達80%，「這將是我們一生中最大的一次冧市」。

Dent曾準確預測1989年日本經濟泡沫爆破、2000年科網爆泡，以及2016年特朗普當選。他最新指出，「我們現在有個比以往任何時候都大的泡沫。這是歷史上最長的牛市，也是最具泡沫的市場，當大冧市發生時將會變得很嚴重，亦將是我們一生中最大的一次冧市，各國央行將失去控制，我們一生中股市最糟糕的一年，很可能是在2022年底左右，對經濟來說則是2023年。」

他又預測，如果不是今年9月的話，泡沫可能在7月底就會爆破，主要原因與樓市有關，「房地產是經濟中最大的部分，如果銷售持續放緩，樓價就會變得疲弱，這就是那種會把事情搞垮的事件」。

【2、美股承受「5P」壓力 今季重挫機會大】

有分析認為，美股第3季會承受「5P」壓力，包括價格(price)、疫情(pandemic)、資產配置(positioning)、政策(policy)及獲利(profits)等利淡因素，將導致美股崩潰，標普500指數可能會在第3季重挫8%，跌破4,000點大關。

美國銀行認為，由於Delta變種病毒已影響多個國家的經濟復甦速度，故今年與明年的經濟增長速度與獲利將會下調，導致金融資產的風險變高。此外，目前的資產價格都已來到高位，有很大的機會發生回調。

此外，分析認為，投資者在金融資產的配置同樣是關鍵，許多人誤以為科技股是很好的避險選項，但其實不是，標指可能會在第3季重挫。

各國政府對經濟政策的關注，同樣是股市能否保持穩定的關鍵，分析表示，通脹數據已削弱經濟振興與寬鬆貨幣政策的影響力，同時美國總統拜登的基礎建設計劃前景也變得暗淡，且中國的政策充滿不確定性，讓央行不得不提防該國脆弱的金融業出現過熱。

受到潛在的疫情風險、供給鏈短缺、經濟增長放緩等因素影響，各大企業在今年下半年的獲利將受壓，且投資者不安的情緒也可能提早反應，企業第4季獲利下滑的利淡消息可能在第3季於股價反映，造成股市提前下跌。

【3、兩大股神齊減磅 中資科企入「神級」冷宮】

有「女股神」之稱的Ark Investment創始人伍德素來鍾情中概股，但旗下多隻基金近幾個月持續沽售中資科技股。據外媒指，旗艦基金Ark Innovation ETF(美股：ARKK)於2月持有8%中概股，至今已降至不到1%，而主要鎖定生物科技股的ARKG基金(美股：ARKG)的權重也降至5.4%，為有紀錄以來最低水平。

她指出，內地科技企業面對加強監管問題，這些股份的估值將會「重置」，預料股價跌勢仍會持續。

【4、摩通分析師看淡科技女股神！建議期權沽空ARK基金】

提到「女股神」，她也被同行睇淡？摩根大通衍生品策略師Shawn Quigg本周表示，基金ARK創辦人伍德(Cathie Wood)旗下交易所買賣基金(ETF)出現了很多泡沫性質，類似於2000年的增長股基金，投資者應考慮通過期權沽空它。

Quigg認為，美國國債孳息率有望在下半年上升，可能會觸發ARK Innovation ETF(美股：ARKK)下挫。該基金自5月中旬以來已上漲約19%。Quigg直言，ARK基金恐正重蹈科網泡沫時代的「牛市陷阱」，「潛在的孳息率上升可能是加速ARKK下行的催化劑，加上大型常規性科技股繼續跑贏顛覆性科技股，促使ARKK進入拋售階段。」

美國10年期國債孳息率已經從3月底的近期高點下跌逾40個基點，至1.32厘左右，幫助推動了ARKK的反彈。Quigg認為這是一個技術性走勢，隨着經濟重開交易在今年餘下時間內重新受到市場關注，上述行情將逆轉。

伍德的Ark Investment Management在2021年取得漂亮開局，主要得益於電動汽車、生物技術和加密貨幣等板塊以及居家防疫板塊的上漲。但其中許多主題現已沒落，該公司的主要ETF從2月中旬到5月中旬下跌超過35%。

摩根大通預計，在持續的復甦和經濟重開中，周期性和價值資產將跑贏大市。價值股相對於增長股剛剛創下20年來最差月表現，但該公司的策略師認為這只是上漲走勢的一個停頓，接下來還會恢復。

Quigg在報告中寫道，鑑於「股票可能進入廣泛的拋售階段」，建議投資者買入ARKK 10月105美元認沽期權——行權價比該ETF周三收市價低約11%，從以利用依然很低的隱含波動率。

【5、石油戰格大戰未了！阿聯酋及沙特仍未傾掂】

除了股市外，國際能源署(IEA)周二(13日)警告，在全球經濟復甦持續，推升石油需求激增之際，石油輸出國組織與盟國(OPEC+)關於釋放更多原油供應的談判陷入僵局，有可能因此演變為價格戰。

報告指出，針對增產問題，沙特阿拉伯與阿聯酋的意見仍分歧，故OPEC+要在本周復談的機會不高。對此，IEA警告，OPEC+談判陷僵局恐演變成價格戰。IEA說：「即使市佔率的爭奪戰可能性還算遙遠，但仍籠罩着市場。高油價恐將引發通脹並破壞脆弱的經濟復甦。」

報告也表示，OPEC+的談判僵局意味在達成妥協前，產量的配額將保持在7月水平。在這種情況下，隨着需求從去年疫情造成的暴跌中反彈，石油供應將大幅收緊。

行業顧問FGE主席Fereidun Fesharaki表示，如果產量不增加，油價可能上漲至每桶90美元，但認為OPEC國家之間可能會達成妥協。

【6、大行預警：經濟變質了 股市夏季極有機會大跌10%】

誠然，連大行也看淡經濟前景！巴克萊銀行(Barclays)指出，全球市場敘事角度已從「金髮女孩(即不溫不火的經濟和暖狀況)轉變至增長恐慌」；花旗更警告，股市恐出現10%調整。

研究顯示，考慮到下行風險紛至沓來，投資者仍有必要進行避險，但認為近期再通脹交易急劇逆轉的趨勢有些「過頭」了。

巴菲克表示，各種數據不再帶來驚喜，愈來愈多證據表明供應及勞動短缺，可能代表着更嚴苛的通脹，中國持續對各種產業進行打擊，Delta變種病毒風險不斷上升，這些力量足以使市場出現增長恐慌。

該行強調，增長放緩與通脹上升的前景，正推動資產價格出現大幅且不穩定的波動，近期收益率急降就是最明顯的指標，又認為股市目前表現相對較好，但掩飾了實際巨大避險輪動，這很大程度上破壞了再通脹交易的正回報，故夏季流動性不佳及來自各國央行的混合訊息正加劇市場混亂，很可能導致更劇烈的波動。

花旗亦表示，價值股可能會出現「最後一次歡呼」。由於美股在2020年6月至2021年6月期間平均上漲40%，有必要對風險進行評估，認為後市會跌10%，而非再升1至2%。

【7、IATA料亞洲航空旅行仍須3年才復原】

事實上，全球經濟隱患不絕。新冠肺炎疫情迫使各國關閉邊境，加上部分亞洲國家近期疫情升溫，國際航空運輸協會(IATA)預計，亞洲航空旅行可能還需要3年時間，才能從疫情造成的破壞中完全恢復。

本周外媒報道，國際航空運輸協會表示，亞洲地區的國際航空旅行要到2024年，才能回到疫情前的水平，明顯落後於其他地區的反彈，並衝擊航空燃油需求。諮詢公司Energy Aspects預計，航空燃油消耗量要到2023至2024年才達到疫情前水平。

報道指出，許多亞洲國家或地區疫苗接種率低、快速傳播的Delta變種病毒帶來的挑戰，以及持續的封鎖政策，均阻礙了亞洲地區的復甦，反觀美國和歐洲則按部就班地取得進展。隨着亞洲疫情蔓延，意味着區內的航空業不太可能為地區壓力重重的煉油商提供太大支持。

航空分析公司OAG日本、亞太地區銷售主任Mayur Patel表示，歐盟放寬隔離和封鎖要求，北美和歐洲在假期期間需求強勁。反觀亞洲的情況並非如此，該地區疫苗接種率低、嚴格且臨時的封鎖措施，以及朝令夕改的規範阻礙經濟復甦。

【8、耶倫警告：未來數月美國通脹恐急劇升溫】

除了病毒外，美國財長耶倫接受外媒訪問時，警告未來數月美國通脹恐將急劇升溫。她指，相信美國通脹升溫不只是1個月的情況，但預期在中期內，將看到通脹向正常水平回落，但仍需要密切關注形勢發展。

另外，耶倫指出，不認為目前美國處於2008年金融危機前夕的危機之中，但擔心住宅樓市上漲會給首次置業的家庭或者低收入家庭帶來壓力，以及供樓負擔。

有「全球最強大戶」之稱的貝萊德(BlackRock)，其行政總裁芬克(Larry Fink)不認為通脹是暫時的，聯儲局最終不得不做出反應。

他表示，不是唱衰美國會出現1970年代特大通脹，但認為通脹將超過2%，可能接近3.5至4%，「這是否意味聯儲局將不得不改變政策？我認為是這樣。」接下來的幾年將看到更多重心放在就業、重塑製造業平台、供應鏈交付。

芬克認為，聯儲局就算加息0.5或1厘，也不會嚴重擾亂股市。「重點不是聯儲局是否已經了解到通脹可能略高於目標，更重要的是他們如何實施變革。」

【9、「新債王」岡拉克：美國赤字爆錶 美元長期注定失敗！】

除了通脹外，有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁的岡拉克稱，觀乎美國赤字規模，包括在後疫情時代爆發的貿易赤字，以及明顯爆錶的預算赤字，暗示中期之內，美元將出現大幅下跌，但今年不會發生。因此，在美國赤字不斷飆升下，長遠而言，美元注定失敗。

他又指出，美國聯儲局仍堅持其空前的刺激計劃及接近零的利率，將令股市保持在接近紀錄高位的水平；並指若過熱的通脹數據再持續幾個月，聯儲局將需要採取行動。

【10、行內人講真心話？狗狗幣創辦人狠批虛擬貨幣是騙局】

最後想說的是，虛擬貨幣自誕生以來譭譽參半，批評得較狠的包括各個大國的中央銀行，主要因為虛擬貨幣對央行發行法定貨幣的地位構成威脅。然而，狗狗幣共同創辦人帕莫(Jackson Palmer)竟然亦倒戈，嚴厲抨擊虛擬貨幣只是個讓有錢人更有錢的騙局，整個產業已成為資本主義「最糟糕的部分」。

帕莫當初以玩笑性質創立狗狗幣，但他近日在Twitter發文指，時常有人問他是否會重返虛擬貨幣，或開始定期分享對該議題的看法，他的答案絕對是「不」。他直言，經過多年研究後，他相信虛擬貨幣本身就是右翼、超級資本主義的科技，主要在於透過避稅、減少監管與人為造成的稀有性以擴大支持者的財富。

他又指，虛擬貨幣根本不是去中心化、自由主義的傳統貨幣替代系統，反之已被富豪組成的強大獨佔聯盟掌控，演變到與許多中心化金融系統相關的機構合作。

帕莫亦抨擊虛擬貨幣的行銷方式，認為業界利用不正當的商業連結網路、買通有力人士與媒體播送渠道，塑造虛擬貨幣是「迅速致富之路」的崇拜信仰，向財務困難與輕信的人吸金。而虛擬幾乎是為了讓金字塔頂端人士更快速獲利而打造的，對弱勢者提供較少的保障。

帕莫在2013年與馬庫思(Billy Markus)共同創立狗狗幣，兩人一開始並未認真看待。然而，近期狗狗幣價格曾飆至接近0.74美元的新高，成為全球市值首10大的虛擬貨幣。不過兩人未有因而獲得暴利，因為他們今輪升勢前已賣清所有狗狗幣。