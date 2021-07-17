致富智庫：小朋友學理財愈早愈好？宜堅守呢幾個原則…

早前見到不少社交平台，家長們都洗版式貼出小朋友，細至幼稚園，大至升中的畢業相片，人人均展現出喜悅的笑容。事實上，面對突如來襲的疫情，學生、家長，以至學校老師們好不容易才捱過斷斷續續的學年，迎接新一個暑假！

既然呢個悠長假期冇得外遊，家長為小朋友安排各式暑期活動之餘，不妨多抽點時間作親子活動，其中一個選項可以是親授子女良好的理財觀念，因為理財是人人都要有的生活技能。有調查發現，兒童早於3歲已能夠認識金錢的概念，並產生好奇，父母更需要從小教導他們正確的金錢及價值觀。

可能你會問，小朋友年紀小又沒錢，為甚麼要他們自小學理財？其實，這個看似遙遠的課題，正正每日圍繞着小朋友的日常生活，並或多或少對家長造成困擾。舉例如家長給予子女的零用錢怎樣才不會被胡亂揮霍？買玩具的錢應該由儲蓄而來？如何妥善處理每年一大筆利是錢？

總結兒童專家分析，及早教導好小朋友有一個正確的理財概念，有4大好處，並將令他們畢生受用，未來不會輕易墮入先洗未來錢的陷阱。

【1、教曉子女不胡亂揮霍】

金錢是孩子日常生活中不可避免接觸的東西，但他們卻未必不了解錢的真正來源，讓兒童學會理財，最大的好處是可以培養出子女不會亂花金錢的習慣，舉例如在買東西、或者出外吃飯需要付款之時，可讓小朋友參與其中，令他們有「花錢」的初步概念，不要以為長花長有，要明白父母掙錢養家並不容易，要珍惜用錢，由此培養其對家庭的責任感及獨立的生活能力。

同時，最好請子女養成買東西前先列出細項的習慣，並教曉他們學習記帳，此舉除可檢視想買的東西是否真正有需要及值得花費與否，因而養成不亂花錢、浪費東西的好習慣。

【2、提升「財商」能力助理財】

繼智商及情商外，現今「財商」已被廣泛認同為現代社會人的基本素質，培養子女的投資理財能力，除了可令子女懂得精明花費，有利他們日後創造財富之思維，亦有助其更好地處理人際關係，研究表明，財商及情商比智商更能關係到事業的成敗。

同樣，子女學好理財知識後，便會明白一分耕耘一分收穫，天下沒有免費午餐的道理，免跌入誘惑，便不容易受騙，增強自我保護的能力。

【3、贏時間享受複利威力】

至於從投資回報方面，愈早讓孩子認識理財，得出的財富效果愈好。已故著名物理學家愛因斯坦(Albert Einstein)最有名的相對論中曾指出：「複利的威力遠大於原子彈」，一語導出當時間愈長，利上滾利的威力可以很驚人。

換句話說，即是用時間換取金錢，像雪球般將錢愈滾愈大。因此，愈早學識投資理財，在他們身上發揮的複利果效就愈巨大，如家長將小朋友從小得來的利是錢或零用錢儲起，及早投資於風險相對較低的保險等理財工具，便可享受低成本、高成效的回報。

【4、助人自助活出快樂人生】

正所謂助人為快樂之本，其實大人跟小朋友一樣，只要學識理財，有正確的金錢觀念，就慢慢積累一定的財富，當所擁有的錢愈來愈多時，便可利用閒錢去幫助其他有需要的人，簡單如捐款、買旗或獎券，又或者買零食請小朋友食等等，都足以換來助人的快樂及滿足感，明白「施比受更為有福」的道理。

談到給子女上好理財的一課，那麼他們的錢從何來？最直接當然由零用錢說起，父母或會衍生出更多的問題，例如究竟應該幾時開始畀？畀幾多才算合適？長輩給予過多的零用錢應如何應對？但請別慌張，只要事前做好呢4件事：

1、先告訴子女給他們零用錢的目的，並灌輸「先儲後使」的概念；

2、給零用錢不要隨意更改，要「定時」及「定額」，如每星期給予100元，亦不要有金錢誘因；

3、父母要達成教導子女處理金錢的共識(Triangular parenting relationship)，以免將來出現金錢爭拗；

4、父母可透過日常生活的不同機會及細節入手，按小朋友的興趣與理解能力，與他們邊玩邊學習金錢及理財概念，並鼓勵他們做出良好的理財行為。

那麼父母何時開始給零用錢最為適合？有學者認為最理想由6歲開始，即係子女升讀小一時。一般來說，當小朋友升上小學，因為返學時間開始較長，便開始有機會接觸同學間的消費行為，很多時會與請同學吃東西或雙方交換物品等，當中就涉及金錢應用了。

專家又指給零用錢的最好時機一般在升上小三／小四，因為社交圈子愈來愈廣，而此階段處於8、9歲的孩子認知能力日漸提高，可以更好地利用思維及邏輯去處理事情。此外，建議不要太遲給零用錢，因子女會錯過年小實踐的機會，便很難累積儲蓄及消費的經驗。

至於給多少零用錢才算適合？過多或過少都不適宜，這主要視乎子女的年紀，與家庭經濟環境富裕與否無關。一般小學生每星期給予100元應該足夠，初中生大約200元以上。專家提醒，零用錢不計算用作吃飯及車費等其他用途，且最理想的結果是要能用到又儲到，如給子女100元零用錢，用80元、儲20元便算合格。

除了父母之外，長輩同樣寵愛孫兒或子侄，或會間中給予過多零用錢又該如何處理？教子女謝絕？幫子女儲起？

●父母宜先與長輩溝通

要解決，首先應與自己的父母好好溝通，雙方有一致的理財觀念。舉例若要給孫兒零用錢，注要不要為了收買感情；如果金額太大應先讓父母知道，並提醒孫兒儲起，或由父母保管；且要對所有孫兒一視同仁。

●零用錢不應附帶條件

兒童專家更特別提醒，零用錢不應有附帶條件，或與其他事情掛鈎，例如誘使他們參與孩子興趣不大的學習活動，好似畫畫、游泳及跳舞等；又或者達到父母要求就有獎賞，以避免令孩子凡事均向錢看，灌輸錯誤的價值觀。

●宜守「財分3份」原則

實務一點，當小朋友「有錢在手」時，或者只單純想到買自己喜歡的東西，此時，家長可以教識他們「財分3份」的原則，即是將零用錢分為「儲蓄」、「消費」及「分享」。此3份原則並不代表要平均分配，而是按情況而釐定，因人而異，而且讓孩子多買「需要」的，而非單純「想要」的東西，以向孩子灌輸「足夠」及「珍惜」的概念，避免孩子變成過分物質主義。

記住理財教育並不能單靠1次或1日就可成功，日常生活上的不少細節都是好好的教材，家長們一起努力！