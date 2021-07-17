疫情所累！台灣迫放無薪假員工一周激增萬人　企業數目創新高

新冠肺炎疫情持續困擾全球，對經濟的打擊未止。其中台灣勞動部公布最新無薪假統計結果顯示，實施無薪假事業單位達2,704家，創歷史新高；涉及人數約31,980人，為11年以來最高，亦較上周增加10,847人；其中較多為每月休假9至12日，且以住宿及餐飲業所受的影響最嚴重。

勞動部勞動條件及就業平等司黃維琛稱，從實施的行業觀察，住宿及餐飲業屬重災區，本周已有744家、約14,814人實施無薪假、其次為批發及零售業，達664家、涉5,314人。雖然實施無薪假的家數及人數續升，但實施天數由原本多為13至16日，縮減為9至12日。

此次疫情影響多為中小型商戶，因此家數較金融海嘯或去年疫情更多。黃指，政府宣布微解封後，已有往好的方向發展，但不排除實施無薪假的企數數目及人數會再度增加。

無奈被迫放無薪假的員工稱，人工至少少收2萬至3萬元新台幣，而5月17日後三級警戒、人流大減，老闆告知要實施無薪假，但因未通報，致任何紓困方案都無法申請，一直到最近的「全時受僱勞工生活補貼」才符合資格。

資料顯示，上一波無薪假實施人數的高峰為2009年的金融海嘯，曾錄得逾20萬人被要求放無薪假，行業以製造業為主。