疫後真復甦？美國車市陷瘋狂　一車難求源於供需失衡...　

隨着美國經濟於疫後漸見復甦，市民消費欲大增，其中車市更為瘋狂，出現一車難求的罕見情況。

外媒報道，在全美各地的汽車展示中心，不管什麼車廠或車款，只要一出就立即賣出。其中在芝加哥附近，經營2間雪佛蘭(Chevrolet)的汽車經銷商Mark Scarpelli稱，他手中的庫存量通常有600至700輛汽車，現在卻只有約50輛，送貨卡車每周來1或2次，每次運送約5至10輛車。由於客戶都排隊等買車，故汽車迅速售鑿。

於俄亥俄州哥倫布市的車商Rick Ricart亦指，正等待着約40輛南韓起亞Telluride運動旅行車到店，預期這批二手車將在未來3周內才送達，但這批車已全數沽清了，客戶不是已簽約，就是已經落了訂金，交車前車輛只會短暫停留在倉庫內幾個小時，市場很瘋狂。

事實上，美國汽車市場掀起搶購潮，主要受供需失衡所致，一來在新冠肺炎疫情下，車用晶片短缺，限制車廠生產量，令新車供應緊張，另外是美國經濟復甦強勁，低利率、家庭儲蓄率高，以及政府提供的紓困措施，都有助推高市民買車的需求。

有汽車業高管更笑稱，上次車市出現如此供不應求的局面，很可能要追溯到二戰結束之後，當時美國車廠在多年產製坦克跟飛機後，再度生產汽車。

由於一車難求，部分經銷商更主動聯絡客戶，希望可回購1、2年前賣出的車輛，因為目前二手車跟新車一樣搶手。

本周官方數據顯示，在過去1年來，中古車價格飆45%，而新車與新卡車價格齊漲約5%。另在部分地區，每日租車費用已升至數百美元。有租車公司亦加入搶車行列，期望可搶攻夏季旅遊旺季的開車人潮。