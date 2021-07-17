九龍灣高銀金融國際中心塌石屎　男子慘遭擊傷

九龍灣發生塌石屎意外。周六(17日)晚上8時14分，警方接獲報案，指啟祥道17號高銀金融國際中心地下大門位置，一幅面積約0.3米乘10米的石屎突從高空墮下，一名男子走避不及被擊中腳部，現場捲起大量沙塵，一片頹垣敗瓦。

救援人員接報到場，將受傷男子送院治理。意外後，有工作人員圍封涉事位置，並清理石屎及堆放在垃圾箱內，同時登上流動工作台檢視天花板。警方正調查意外原因。

近日高銀金融宣布出售保理業務一事也再遇阻滯，該公司於本周二(13日)收市後發公告，買家為交易進行的盡職審查需要更多時間，因此時限第4度延長，這次一延便是半年，現定為今年12月31日，不同於之前只延期兩或三個月。

另外，高銀遭德意志信託(香港)呈請清盤的官司也多次延期，現推遲至百慕達時間8月6日。事緣該公司子企賜譽前年4月發行本金額68億元的浮息優先抵押票據，並與德意志訂立信託契據作為票據相關抵押文件的一部分，惟去年7月中，對方為票據所提供的抵押資產委任接管人，接管了作為抵押品的高銀金融國際中心，其後再被賣走，從此喪失以億元計的租金收入。