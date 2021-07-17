內地全面封殺加密貨幣「挖礦」　英偉達成最大輸家？

半導體公司英偉達(Nvidia)受惠受加密貨幣熱潮，用於「挖礦」的顯示卡銷情理想，股價也節節上揚，惟隨着近內地嚴打「挖礦」活動，大量原用於生產加密貨幣的顯示卡因礦場倒閉流出市場，恐對其業務構成衝擊。

Jon Peddie Research統計指出，今年第一季度銷售的顯示卡總數當中，有大約的四分之一是被用於挖掘加密貨幣。而隨着礦商的需求下降，顯示卡的價格已從近期高位回落。

以太坊分析平台Etherscan最近指出，用於挖掘加密貨幣的圖像處理器(GPU)算力在過去一個月下降了19%。 而據PC Gamer報告亦指出，內地的加密貨幣礦工正在將大肆拋售顯示卡至二手市場。英偉達的RTX 3070顯示卡在中國的售價僅爲400美元，低於其建議售價499美元。

而在外國，顯示卡的「炒價」仍高於市價，尚有一定炒作空間，但溢價正在迅速回落。根據網上交易平台eBay價格數據，RTX 3070在6月上半月的售價約爲1,300美元；到7月的第一周結束時，RTX 3070的價格已經降到了逾1,080美元。

在德國，英偉達 RTX 30系列顯卡的價格溢價已經降至建議零售價的153%，而在5月中旬，該數字高達304%。

最近的價格調整表明歷史可能重演，並遏制英偉達的增長勢頭。此前於2019財政年度，英偉達亦因為當時加密貨幣價格大跌，導致公司的收入大減，隨後在遊戲市場的幫助下才成功走出困局。