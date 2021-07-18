陳鳳珠：內地經濟情況仍然穩固

中國人民銀行宣布全面降準後，港股逐步回升，但整體投資情緒尚未完全恢復。人行今次降準0.5個百分點，釋放長期資金1萬億元人民幣(下同)，而日前到期的4,000億元中期借貸便利操作，人行續期1,000億元，以配合稅期高峰的資金需求及維持市場的流動性合理充裕。

今次人行實施全面降準，較預期的定向降準力度大，除為了降低實體經濟的融資成本外，亦為應對聯儲局未來的貨幣政策轉向預留空間。降準可導致利率下降，減少熱錢流入。若聯儲局未來逐步縮減買債規模，屆時中美息差或會收窄，資金有機會流走，導致人民幣出現貶值壓力，因此降準可緩解市場流動性的緊張情況，有助穩定內地經濟發展及人民幣匯率走勢。雖然美國聯儲局主席表示目前的經濟狀況並未達到要縮減買債規模的程度，且高通脹只屬暫時性，但內地必須預先作好準備，以防止美國的政策轉向對內地經濟構成負面影響。

另外，內地公布上半年的經濟數據，第2季國內生產總值增長7.9%，遜預期，上半年經濟錄得12.7%的增長，其中第1季增速為18.3%，次季經濟增長顯著放緩，但首季的高增速亦因去年基數較低所致。至於上半年全國固定資產投資按年增長12.6%，勝預期；上半年工業增加值上漲15.9%，其中6月份規模以上工業增加值按年上升8.3%；上半年社會消費品零售總額增加23.0%，當中6月社會消費品零售總額同比增長12.1%。由此可見，上半年的固投、工業增加值及零售均錄得雙位數增速。

此外，上半年進出口按年亦增長27.1%至18.1萬億元，其中出口機電產品按年升29.5%，佔出口總值近60%。不過，受全球疫情影響，外貿發展仍存在不確定性，加上去年基數較高，預料下半年進出口增速或會放慢。另外，近期內地對大宗商品做好保供穩價工作，雖然國際商品價格上漲推動企業生產成本上漲，但整體輸入性通脹風險受控。總括而言，上半年經濟依然穩固，下半年內地將繼續深化供給側結構性改革，釋放內需潛力，加快推動改革開放，以保持經濟於合理區間運行。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)