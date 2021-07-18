曜熊理財：科技基金調整機會上升

近期美國3大股市指數均創歷史最高收市紀錄。投資者正等待從美股財報中獲得更多資訊，大多數投資者期待強勁的企業盈利結果，而這可能是部分企業盈利的最高峰紀錄。

這些業績報告中，其中最重要的部分將是管理層對前景的討論，而不一定是關注過去3個月的各項數據。現時，市場正評估新一輪企業財報與通脹數據。

美國聯儲局將維持現有寬鬆貨幣政策不變，並覺得美國經濟持續復甦。在減量化政策和加息問題上，尚未取得實質性改變數據，該局的立場非常明確，希望就業市場能夠改善，並取得實質性進展，可是這一點顯然還未實現。

大型科技和互聯網公司的估值處於極端高水平，市場調整10%至15%的可能性正上升。在低利率和經濟增長的堅實背景推動下，已令到納指遠超過2000年互聯網泡沫時高峰的水平。但以股價/營利(P/E)的倍數來比較，現時距離當時爆破的瘋癲程度還有一大段距離。

科技行業的盈利能力和利潤狀況可能追不上股價的升幅。全球航運困境、原材料價格上漲與晶片嚴重短缺，使科技公司的成本激增。美元走弱、競爭加劇、稅率上升、監管加強和客戶阻力給該行業帶來了前所未有的挑戰。

曜熊理財策略董事馬煒喬