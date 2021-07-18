郭家耀：安踏發展前景續樂觀

按品類劃分，Fila Classic增長20%以上，Fila Fusion增長80%，斐樂兒童增長40%，線上銷售增長40%以上。零售折扣同比收窄5至6個百分點。存貨周轉天數約6個月，與第1季水平一樣。其他品牌按年升70%至75%，貢獻最大的品牌為迪桑特和可隆。

另一方面，安踏舉行投資者日活動，發布未來5年戰略目標，並以「專業為本、品牌向上」的核心戰略，期望收入年複合增長18%至25%，線上業務年複合增長30%以上，至2025年佔比達40%。渠道布局方面，將持續加強內地一至三線城市佈局，目標收入佔比超過50%，購物中心店數翻倍，總體市場份額目標增加3至5個百分點，保持中國運動品牌領導者地位。

公司未來5年將投入超過40億元人民幣，以完善全球研發體系，目標至2025年有效會員數量增至1.2億人。未來24個月內，將聚焦8大領域，其中包括打造中國國家隊比賽裝備、發展核心類別、借勢雙奧概念營銷及加強與Z世代互動等。

集團把跑步、籃球和女子劃為核心品類，跑步產品上探1,399至1,599元區間，力爭到2025年，跑鞋年銷量由2,000萬雙增至4,000萬雙；而籃球類別上探1,500元以上的高端價格區間，籃球鞋年銷量目標由600萬雙增至1,200萬雙。

安踏銷售表現穩健，並給予長線品牌發展指引，發展前景繼續樂觀，且成為內地龍頭體育品牌，產品享有溢價，公司估值自然水漲船高。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)