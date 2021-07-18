陳樂怡：料恒指短線兩萬八關附近反覆　宜關注盈喜股

中國人民銀行早前意外降準，加劇市場對中國經濟增長疫後見頂的憂慮。然而，中國6月經濟數據勝預期，帶動中港股市回升。與此同時，互聯網龍頭與監管機構協調下，局面似乎稍有降溫，預計未來營運仍受制於監管環境。後市去向仍要關注互聯網監管動作，以及國內經濟增長動力。預計恒指短線在28,000點附近反覆。近期企業密集公布盈利預告，投資者宜關注盈喜股，包括汽車經銷商及物管股。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)