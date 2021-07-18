陳樂怡：料恒指短線兩萬八關附近反覆 宜關注盈喜股
2021年07月18日 08:30
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中國人民銀行早前意外降準，加劇市場對中國經濟增長疫後見頂的憂慮。然而，中國6月經濟數據勝預期，帶動中港股市回升。與此同時，互聯網龍頭與監管機構協調下，局面似乎稍有降溫，預計未來營運仍受制於監管環境。後市去向仍要關注互聯網監管動作，以及國內經濟增長動力。預計恒指短線在28,000點附近反覆。近期企業密集公布盈利預告，投資者宜關注盈喜股，包括汽車經銷商及物管股。
國務院常務會議早前指出，將在試點基礎上於今年7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易，下一步將穩步擴大行業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少温室氣體排放。一眾可再生能源股份近期表現不俗，宜繼續關注風電龍頭龍源電力(00916)、大唐新能源(01798)，以及光伏發電場信義能源(03868)。此外，華潤電力(00836)持續提升可再生能源的佔比，而且股息率高，估值偏低，為中線之選。
另外，物業管理股基於去年低基數效應、積極的併購擴展，即將迎接盈喜潮，資金望加快流入。長遠而言，政策環境趨向友善，內地放寬加價限制，利好龍頭物管實現量價齊升。大型物管股當中，以融創服務(01516)率先發表盈喜，料中期盈利增長逾1.4倍，股價反應正面。建議投資者留意另一潛在盈喜股世茂服務(00873)，公司未來3年發展目標進取，積極開拓第3方項目及提升社區增值服務收入佔比，加快盈利增長。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)