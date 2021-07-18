葉尚志：中電信進入中期升勢　目標上望3.7元

港股出現超跌後的技術性回升，且在恒指升穿了27,500至27,700點的反彈阻力區後，短期走勢先穩住了，但由7月開始展現的中期向下趨勢未可扭轉。中國人民銀行宣布全面降準釋放1萬億元人民幣的長期資金，是觸發股市出現跌後反彈的原因，然而，市場對於經濟增速開始放慢的情況加大了關注，估計這將會是下半年影響股市表現的主要關鍵因素之一。

事實上，中電信公布增加派息率政策，是帶動近期股價伸延升勢的觸發點，而今年北水南下持續加持該股，也對股價展開升勢帶來了良好基礎，最新的港股通持股量已有接近44億股，佔發行股數比例達到31.6%。目前，中電信回A已獲得中證監受理，將有助估值提升，另外，工信部、網信辦及發改委等10個部門，最近印發有關5G應用「揚帆」行動計劃，確立未來3年5G發展目標，相信都會是進一步激發股價的催化劑。建議可於3元以下買入，目標價3.7元，止蝕位為2.5元。

第一上海首席策略師葉尚志