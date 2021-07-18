宏利：環球經濟利好因素漸消退

現在是時候思考重啟經濟以後的情況，審視在後疫情時期推動環球經濟的因素。不少國家剛展開重啟經濟之路，全球最大經濟體──美國及中國早已踏上旅程，而歐洲及加拿大在疫苗接種計劃加速推行之下亦緊隨其後。事實上，各國早已制訂重啟經濟的路線圖，有關病毒、疫苗及各個經濟體重啟之後表現的不確定因素亦明顯減少。環球宏觀環境正處於重啟、通貨再膨脹論述的最後回合，前路將何去何從？

考慮各項因素之後，風險資產仍獲得重要因素的支持。環球增長可望在2021年及2022年創歷史高位，貨幣和財政政策則會持續異常寬鬆。從絕對角度來說，大部分環球宏觀指標似乎相當強勁，然而，這些利好因素將會相對轉弱，意味着宏觀因素正處於見頂水平，前路或會崎嶇不平。

根據觀察，面對挑戰的宏觀環境應能緩減市場利率逐步上升帶來的影響，並預期股票受到的衝擊會較少。值得注意的是，行業篩選、國家地區篩選及地區焦點將成為未來數月資產配置決定的重要因素，而能夠識別那些已經見頂的宏觀論述(對比那些尚未見頂的因素)將是影響2021年第3季和第4季投資表現的關鍵。

環球央行已經直接或間接表示，正在減少寬鬆貨幣政策的力度。儘管貨幣政策仍然極為寬鬆，為風險帶來廣泛支持，但美國聯儲局主席鮑威爾暗示，縮減資產購買計劃的時間逐漸臨近，加拿大銀行早於4月已經開始縮表，英倫銀行則上調利率預測，其量化寬鬆計劃亦將於年底結束，歐洲央行已將增長風險平衡由側重於下行上調至中性。日本央行亦繼續研究能否擴大10年期債券孳息的目標區間，中國人民銀行則已經開始收緊貨幣條件。平心而論，以上央行早已表明其計劃，但貨幣寬鬆政策已達到轉捩點，進入了並非不可能出現溝通錯誤(以及潛在的政策失誤)的時期。

美國及環球的財政開支可能會持續偏高(這是導致後疫情時期的5年通脹展望高於疫情之前水平的原因)；不過，預計財政刺激將於未來兩年明顯轉弱。如果發生這個情況，從數學上來說將會嚴重拖累2022年的增長表現；認為應該視之為「財政懸崖」。事實上，只要把財政支出的預期減幅以佔財政赤字預期跌幅的百分比列示，便會發現這可能是1940年代以來最嚴重的財政懸崖。這個情況自然令外界揣測現時的增長周期將會相當短暫。雖然預料美國經濟增長將在2022年底顯著下跌，但並不認為會出現經濟衰退。

預期第三季的通脹將繼續高企，然後在2022年回落至約2%，再於2023年及以後出現結構性通脹升溫，甚至可能逼近2.5%的水平。從這個角度來說，「通貨再膨脹見頂」一詞並非關於直接量度的通脹數據(儘管它可能已於2021年5月見頂)，而是反映預期市場主導的通脹數據(例如平衡通脹率和消費者信心預測)已經見頂。問題在於市場將會把原先視為正面發展的通貨再膨脹論述轉變為一個警號，預示那些曾經受到供應鏈中斷影響的個別行業將面對投入成本上升的挑戰。換言之，若干行業的利潤率可能持續受壓，其他行業則可以稍作喘息，令穩健的主動股票管理策略更形重要。值得注意的是，央行在緩解這個問題方面愛莫能助。

中國是最先受到疫情帶來的衰退所拖累，亦是最早擺脫其影響的經濟體。此外，中國也是首個透過連串措施，大幅收緊財政和貨幣支持政策的國家，包括推出遏抑房地產市場投機活動的新規例。中國的信貸刺激因此放緩，根據過往經驗，這將削弱環球貿易及環球工業生產。

在此重申，對美國經濟的觀點維持不變：在絕對金額仍然偏高的財政刺激措施、積壓的消費需求和大量儲蓄的支持下，仍預期2021年和2022年可以維持強勁的增長。然而，必須指出市場已經反映以上大部分利好因素，少數關鍵領域的增長可能在今年夏季開始減速(即是回落至從歷史角度來說仍屬健康的水平)，包括房屋活動、零售銷售和工業活動。事實上，這方面的下行風險高於上行風險，因此或會出現未如理想的表現。

雖然一些關鍵的增長因素已經見頂，但有部分因素與見頂尚有一段距離。鑑於較遲開展疫苗接種計劃，歐元區及加拿大的重啟經濟步伐明顯落後於美國。雖然接種疫苗的步伐在其後加快，但市場預期仍未趕上，投資機會將隨之而來。最重要的是這兩個經濟體的宏觀論述仍有令人驚喜的上行空間，特別是歐洲，因為歐洲央行仍是環球最寬鬆的央行。

雖然就業率及相關數據一直屬於滯後指標，但在當前情況下，料其會顯著上升。隨着美國和加拿大的政府補助計劃相繼結束，加上疫苗接種率增加及學校恢復面授課堂，有助紓緩公眾對疫情的憂慮，預期9月份勞工供應可能回升。除非出現意料之外的情況，這些發展可望令工資壓力受控。

資本投資是推動環球增長的關鍵因素，這個領域可望帶來所需要的驚喜，以抵銷財政政策(及貨幣政策)見頂的影響。領先指標顯示資本開支將成為下個環球增長階段的支柱，亦可望減輕市場對當前增長周期持續時間的關注程度。

儘管對廣泛新興市場維持審慎態度，但認為部分市場可能帶來上行驚喜，包括巴西、南韓、印尼及印度。

宏利投資管理環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管 Frances Donald