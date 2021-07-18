鄺紫珊：運動休閒產業生意向好

最近幾個月國際賽事持續，帶動運動休閒主題的板塊升溫，歐洲盃雖落幕，但很快東京奧運即將登場，雖受疫情影響，賽事己確定會如期閉門進行，相信也可刺激與運動休閒相關類股份。

事實上，自疫情出現，各國民眾更加注重健康生活及運動，這可持續推升運動休閒產業的增長，更有利於全球消費品牌的板塊。有國際投資機構的調查顯示，2020年在疫情之前，全球運動行業產值已高達2萬億美元，以全球運動休閒服市場來看，2021年可望收復3,500億美元營收規模，也預期未來3年的年複合增長率將達7.4%。

另外，民眾長時間被抑制而引發的報復式消費及其力道不容忽視。隨着歐美多國陸續解封，可預期精品市場第一季維持報復式消費的動力；隨着多家運動品牌相繼發布優於預期的財報成績，顯示民眾疫情時期對運動的參與度升溫，也對運動休閒產品有更多的需要及支撐，故運動用品股是零售業中最吸引的行業類股之一。

運動休閒股的財報陸續有佳音，例如6月底Nike公布的2021季度報告，顯示營收較去年增長96%，是50年來最好的成績；另一體育用品龍頭Adidas也公布第1季財務數據，其銷售額年增長率達27%。另外，高端精品集團LVMH的第一季財報也預估，2021年營收年增長率達31%，這也是近15年來新高。

雖然通貨膨脹很大程度會影響消費股的上升步伐，不過，觀察美國自1982年至2018年，消費者物價指數增長約3倍，而奢侈生活價格指數的增長卻達到6倍，這顯示高端消費品在通脹環境下，民眾仍有能力承接所轉嫁的成本，故未來物價即使上揚，也不會對民眾的購買力有很大的影響。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊