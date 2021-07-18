二手樓成交額料連續5個月超過400億元　九七後首見

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至7月14日，7月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2,241宗，總值209.4億港元。預測全月登記約5,000宗及470億元，將較6月的5,211宗及491.9億元，分別輕微下跌4%及4.5%。

二手交投雖然回軟，但金額連續5個月高企400億元以上，是1997年7月後24年以來首見，而宗數連續5個月高企5,000宗水平，是2011年6月後10年以來首見。反映在量化寬鬆及低息環境下，二手旺市持續，加上樓價向升，增強用家的入市信心，刺激二手成交保持活躍。

大型屋苑方面，截止至7月14日，嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新邨，本月分別暫錄27宗、25宗、21宗及17宗買賣登記。一手方面，7月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得913宗，總值132.5億元。預期整月約1,600宗及240億元，將較6月的1,929宗及299.1億元，分別下跌17.1%及19.8%。

截止至7月14日，7月份登記宗數最高的新盤為大圍柏傲莊III，暫錄401宗，總值63.67億元。其次是何文田Vau Residence，錄50宗，總值3.53億元。將軍澳日出康城8期Sea To Sky及啟德嘉峯匯，同樣錄37宗，分別總值6.05億元及4.90億元。