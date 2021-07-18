陳政深：內地車市料向好　呢隻股份可看高一線？

港股走勢仍持續反覆，恒指於28,000點關口拉鋸，但亦見收於10天線上。然而指數上方仍有20天線及50天線，即28,300點及28,500點的關口需要收復，其累積蟹貨相對不少，加上反彈的動能並不充足，資金亦有緩速流出之勢，恒指暫仍反覆，轉勢而上仍言之尚早。目前仍應避開重磅及與大市相關性較高的股份。

另一方面，公司早前已出售汽車融資業務80%權益，並不排除再出售手持的其餘股權。有關交易，代價為4.47億元，更重要的，是集團的淨負債率，將由54.1%下降至34.9%，可更為專注其主營業務，以及提高資金回報。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)