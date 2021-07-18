陳政深：內地車市料向好 呢隻股份可看高一線？
2021年07月18日 11:00
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（中新社圖片）
港股走勢仍持續反覆，恒指於28,000點關口拉鋸，但亦見收於10天線上。然而指數上方仍有20天線及50天線，即28,300點及28,500點的關口需要收復，其累積蟹貨相對不少，加上反彈的動能並不充足，資金亦有緩速流出之勢，恒指暫仍反覆，轉勢而上仍言之尚早。目前仍應避開重磅及與大市相關性較高的股份。
個股方面，宜留意永達汽車(03669)。公司主要在內地透過其4S經銷店，從事汽車銷售、提供售後服務、分銷汽車保險產品，以及汽車租賃服務等。公司早前發盈喜，預料截至6月底止半年盈利按年增長不少於1.1倍，主要受惠期內新車銷量大幅提升、毛利率有所改善、售後服務收入較快增長，以及二手車業務快速發展，反映公司的基本業務，全面受惠經濟環境。展望下半年，預料中國仍可保持強勁的經濟復甦走勢，從而利好汽車市道，從而令永達受惠。
另一方面，公司早前已出售汽車融資業務80%權益，並不排除再出售手持的其餘股權。有關交易，代價為4.47億元，更重要的，是集團的淨負債率，將由54.1%下降至34.9%，可更為專注其主營業務，以及提高資金回報。
走勢方面，永達的股價經過先前的急升，近日正處於整固階段，現時仍暫見偏離10天移動平均線水平，投資者可待其回吐至16元左右方行吸納，並以50天線為止蝕參考。參考同板塊的中升控股(00881)、美東汽車(01268)及廣匯寶信(01293)等股份的升勢，永達可以20元為中線上望目標。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)