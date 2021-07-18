香港強積金去年錄12.4%投資回報　自願性供款增3成

積金局網頁今日(18日)發表新一篇網誌表示，經濟合作暨發展組織(OECD)發表了2021年退休金報告《Pension Funds in Figures》，涵蓋48個OECD與非OECD經濟體在2020年度的退休金初步統計數據，顯示香港強積金制度去年錄得12.4%已扣除通脹實質投資回報，表現在所有受調查的經濟體中排名第一。

網誌進一步提到，除投資回報外，根據世界銀行制定的評估框架，有五個範疇檢視強積金制度，當中覆蓋率、可持續程度、安全程度均表現理想，至於充足程度及效率方面，則一直致力加強和改進。

強積公的可扣稅自願性供款自2019年推出以來，廣受打工仔歡迎。今年第一季，可扣稅自願性供款較去年第一季增長28%。在2020至2021年度，可扣稅自願性供款共22.14億港元，較對上一個年度增加5.08億港元，增幅達30%，可見愈來愈多打工仔認同這理念。

另外，政府最近已將積金易平台第二階段修訂條例草案刊憲，並且已將條例草案呈交立法會。當平台全面啟用後，精簡相關工作流程，運作效率會顯著改善，從而減省成本，創造更大減費空間，變相提升基金回報；打工仔與僱主都受惠，如節省大量處理強積金的時間，受託人的監管負擔也將減少。

政府提交立法會的文件指出，積金易平台運作十年後，累計節省成本總額將可達300億港元至400億港元，當中未包括業界受惠提升運作效率及減輕行政與規管的效益。平台將來也可協助執行政府政策，如協助落實取消對沖安排，及為低收入僱員代供強積金等。