施羅德：新能源投資挑戰重重

2020年對於氣候變化行動是非比尋常的一年。面對急需解決的氣候危機，公眾輿論、政府、企業及金融市場的態度均有重大變化，而相關議題亦已集合更多投資、研發和國際合作的力量，從而加快環球各國向碳中和經濟模式轉型的步伐。雖然現時只是序幕，但這無疑對保護地球和避免發生氣候災難均是令人振奮的好消息。到現在為止，來自政商界的新動力均大力支持致力應對氣候變化的企業投資者。

然而，投資並不是那麼簡單。隨着金融市場於2020年開始意識到轉型規模將相當龐大，公司估值已開始反映這一點。在可再生能源、電動汽車、氫能、循環經濟及可持續食品等板塊中，擁有強大技術優勢的公司均在估值方面錄得大幅上調。上述的估值上調主要是反映這些行業，以及為創造解決方案作出投資的企業，增長前景正隨着轉型步伐加快而優化。

與氣候變化相關的資產估值偏高，不僅是未來投資回報的阻礙，同時亦意味着市場競爭將隨着投資者更廣泛地意識到未來的轉型和增長機會，而變得更加激烈。

目前已有一些例子顯示，激烈的競爭會導致氣候相關行業的回報降低，而太陽能行業便是最佳實證。該行業在過去10年間經歷一輪投資和產能擴張後已變得商品化和分散。整體而言，太陽能行業是周期極長的長線投資。

近期的另一個例子是作為鋰電池重要零件的電池陰極材料。該行業的供應商已大幅擴大生產規模，但仍有眾多新進企業爭相湧入，不斷推高行業產能。因此，該行業的結構變得分散，即使增長強勁，市場亦已出現供應過剩的情況。但凡涉足該行業的，利潤和資本回報都在面臨壓力。

大量新進企業正在加入成熟電動汽車製造商的競爭。不少初創企業均已透過特殊目的收購公司(SPAC)籌集資金及上市。此外，現有汽車製造商所推出的新車型號亦正在急劇增加。雖然這種競爭將有利銷量增長，而部分供應商亦將取得佳績，但汽車製造商要爭取市場份額將很可能成為更加嚴峻的考驗。

目前，愈來愈多企業正試圖構建及擁有與可再生能源相關的資產，因而讓市場漸趨分散。新的競爭者包括透過在資本市場集資成立的新開發商、正在轉向潔淨能源發電的公用事業機構，以及最近將資本預算從化石燃料重新分配至可再生能源的幾家傳統石油及天然氣公司。

在這種資金充裕及競爭加劇的環境下，那些擁有明確及可持續競爭優勢的公司將會成為贏家。投資價值較高的行業將是那些理性競爭者數目相對合理的行業，因為加入行業的門檻較高，而且具備產品差異化的潛力。

目前，仍擁有合理競爭環境的一個例子是風力發電設備行業。風力渦輪行業在過去10年已經歷重大變化，市場份額亦在自然整合過後落在最強的數家公司手中。此外，該行業近年來並無大型的新進企業，而業內的主要企業均有着不同的市場定位。因此，估計風力發電行業的盈利增長前景可觀，而且可望帶來豐厚回報。

施羅德首席投資組合經理 Simon Webber