食蟲救地救！市場9年後料增至624億元　

很多人認為吃昆蟲是落後地方才會出現的事情，發夢也沒想過有一天要以昆蟲為糧。然而，隨着地球人口愈來愈多，全球糧食生產面臨壓力，含有豐富蛋白質的昆蟲，逐漸被視為一種環保食品。

外媒報道，全球有20億人將昆蟲當日常食品。英國巴克萊銀行引用市場研究公司Meticulous Research的數據指出，昆蟲食品市場將由2019年的不足10億美元(約78億港元)，增長至2030年的80億美元(約624億港元)。

目前昆蟲食品未能登「大雅之堂」，主要因為令人覺得難以下嚥。昆蟲學家Arnold van Huis表示，其實昆蟲絕對可以安全食用，甚至較牛、豬等肉類製品更有營養。唯一的風險就只有過敏，因為昆蟲中有許多為甲殼類。他指出，養昆蟲只需要圈養牛、豬中的10%土地，並且大量減少溫室氣體和氨的排放量，需要的水也相對少非常多。

總部位在比利時的游說團體表示，歐洲昆蟲食品的產量預計將由目前的500公噸，增加到2030年的26萬公噸，但還是與歐洲每年生產2,280萬噸豬肉及1,340萬噸雞肉差很多。

歐盟以前完全沒有政策來管理昆蟲食品，因為它們不被視為食物。但歐盟於2018年發布了一項需要對每種物種的食品都進行審核的命令，該政策讓昆蟲食品往好的方向發展。就連飾演鐵甲奇俠(Iron man)而大紅大紫的影星羅拔唐尼都是昆蟲食品市場的投資者，他一直在宣傳麵包蟲粉的好處。