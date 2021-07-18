十年前冒進吃大虧！礦商投資增產轉趨保守

受惠需求復甦，近期商品價格升勢凌厲，其中鐵礦石價格5月份曾創新高。雖然礦商展開新一輪投資浪潮回應市場需求，但同時希望避免十年前過度增產的教訓。當年錯誤決定令業界被迫關閉多座礦場及放棄開發計劃。

據標普全球普氏資料，內地鋼鐵業增產帶動鐵礦石基準報價5月中創每公噸233.1美元新高。內地多家礦商正在西非開挖一座鐵礦石礦，為全球最大礦場之一。另有許多規模較小礦商在澳洲開挖新礦或閒置多年的舊礦。他們看好各國大規模振興措施會推升鐵礦石需求。

然而，必和必拓與力拓等礦業巨頭對擴大澳洲鐵礦石產量不感興趣，寧願斥重資擴大銅礦產量，看好其需求增長會更大。這是新加入的鐵礦石礦商視為機會，因為少了那些巨頭增產的競爭壓力。

礦業巨頭不像十年前那樣積極投資鐵礦石礦，是因為當年榮景讓他們冒險到低度開發地區挖新礦，但必須投入巨資興建鐵路和其他基建來讓礦場運作。

美國礦商Cleveland-Cliffs因鐵礦石價格在2011年創新高，便以49億加元買下加拿大Bloom Lake礦場，但5年後價格大跌被迫關閉，最終以1,050萬加元把它賣掉，慘蝕99.8%。

該礦目前由澳洲礦商Champion Iron擁有，於2018年重新開挖，投資近5.9億加元讓每年產量達1,500萬公噸。Champion擴大產量並不斷買新礦場，但策略跟過去不同，目前集中開採含鐵量67.6％、可以電弧爐提煉的高品質礦石，主要賣給美國鋼鐵廠來提高獲利，避免過度集中單一類型礦石而承受行情逆轉的極大風險。許多礦商也改變思維，只集中開發小規模或已有基建的礦場，以迅速開採和減少初期投入成本，讓運作更具彈性來降低風險。