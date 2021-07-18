油價升至6年高位　美國頁岩油企卻無意增產

過去十年每當油價大漲，美國頁岩油公司積極增產，蠶食傳統產油國的市佔率。然而，近期國際油價升破每桶70美元，頁岩油公司卻未有投資增產，寧願將現金用作償還債務或派息。

美國頁岩油公司以往曾扮演原油世界產量調節者(swing producer)的角色，迅速增產理應符合市場需求。如今歐美重啟經濟，全球石油天然氣價格大漲，美國頁岩油業界卻按兵不動，未見擴大產能動作。

外媒報道，美國頁岩油公司近年面臨多重困境，包括收益欠佳、被收緊信貸額度。資本市場對資助這類開採成本高的能源企業興趣缺缺，投資者亦失去信心，頁岩油公司唯有量入為出。

另一方面，根據挪威能源諮詢公司Rystad Energy的資料，上市的頁岩油公司第一季產生的自由現金流，創下41億美元的紀錄。假如油價持續上升，2021全年創造的自由現金流可望接近150億美元。

即使坐擁大量現金，Occidental Petroleum Corp.及Ovintiv Inc.等能源巨頭，不再像過往把錢保留作資本支出之用，而是打算以償債為主，無意再擴大國內的頁岩油產能。至於Pioneer Natural Resources及Devon Energy等大型頁岩油鑽探商，則是以派發股息的方式回饋投資者。

即使油價攀抵6年高位，美國很多鑽油井仍處閒置狀態，目前每日油產量較疫情前少了約200萬桶。油田服務商貝克休斯資料顯示，現今運作中鑽油井數量376座，遠遠少於新冠肺炎疫情爆發前的683座。