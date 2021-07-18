僵局結束！OPEC+再開會討論增產　據報已達共識

外國傳媒報道，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)周日(18日)舉行會議，為達成增產協議做出最後努力，沙特阿拉伯和阿聯酋之間的僵局已經得到解決。

OPEC+官員近日曾經私下表示，只有在有望達成協議的情況下OPEC+才會舉行會議。新聞發布會被安排在維也納時間下午1點(香港時間周一早上約7點)。

休戰將為更多石油進入市場鋪平道路，緩解即將出現的供應緊張局面，並避免通脹飆升。這也將結束一場令石油交易員不安的外交爭端，因為兩個長期盟友之間的爭鬥有可能破壞更廣泛的OPEC+協議，而後者是原油價格反彈的基礎。

沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman周日歡迎與會的部長們，一如往常地引用荷里活的一句台詞：「我們要說，『我們回來了』，而不是『我回來了』。」

如果周日達成協議，尚不清楚增加的產量能多快到達市場。8月石油銷量很大程度已經被鎖定，大多數海灣國家都在為伊斯蘭假期做準備，下周的大部分時間或全周政府和企業都將停止辦公。

國際能源署(IEA)上周二(13日)警告，如果OPEC+不增產，石油市場將「顯著收緊」，並可能損害經濟復甦。