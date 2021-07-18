新盤UPDATES：臨海項目受追捧　屯門上車盤超購逾5倍

市場缺乏大型樓盤接力開售，周末兩日全港新盤暫時僅錄30多宗成交，當中臨海項目明顯較受追捧，無論市區以至新界東的同類項目均續現承接。至於最快本周內開售的屯門上車盤，收票反應保持不俗。

●維港滙I及III連沽兩伙 最高呎價逾2.86萬

至於同系馬鞍山Silversands亦售出5B座3樓C室，實用面積433方呎，售價946萬元，呎價21,848元。

●THE HENLEY I開放式戶逾595萬元獲承接

●明翹匯四房大戶成交價1333萬元

●屯門上嵐累錄逾300票登記 料日內加推

上車新盤認購反應踴躍。建灝地產旗下屯門上嵐，周六起展開收票，市場估計截至今晚已錄逾300個認購登記，超額認購逾5倍。發展商日前指出，因應市場反應熱烈，不排除短期內加推單位應市，最快本周內正式開售。

●日出康城MALIBU高層三房1639萬沽 全盤單位售罄

將軍澳日出康城一手盤受用家追捧。會德豐地產旗下區內MALIBU，售出第1A座70樓B室三房大戶，實用面積850方呎，成交價1,639.2萬元，呎價19,285元。據悉，買家喜歡項目會所及鄰近商場等配套，購入單位自住。該盤全數1,600個單位已沽清，套現150.9億元。