新盤UPDATES：臨海項目受追捧 屯門上車盤超購逾5倍
2021年07月18日 18:39
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市場缺乏大型樓盤接力開售，周末兩日全港新盤暫時僅錄30多宗成交，當中臨海項目明顯較受追捧，無論市區以至新界東的同類項目均續現承接。至於最快本周內開售的屯門上車盤，收票反應保持不俗。
●維港滙I及III連沽兩伙 最高呎價逾2.86萬
臨海新盤有價有市。信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙I，周日售出2座20樓B單位，實用面積489方呎，成交價1,401.5萬元，呎價28,661元。而維港滙III則售出1B座17樓C室，實用面積317方呎，做價約865.8萬元，呎價27,315元。
至於同系馬鞍山Silversands亦售出5B座3樓C室，實用面積433方呎，售價946萬元，呎價21,848元。
●THE HENLEY I開放式戶逾595萬元獲承接
一手細單位具剛性需求。恒基地產(00012)位於啟德的THE HENLEY I，售出CONDOMINIUM A的6樓G單位，實用面積208方呎，屬開放式間隔，成交價595.17萬元，呎價28,614元。
●明翹匯四房大戶成交價1333萬元
青衣區全新樓盤仍未登場，區內銷售中項目續錄交投。佳明集團控股(01271)旗下區內明翹匯，周日賣出第2座20樓A室四房連套房大戶，實用面積808方呎，售價1,333.2萬元，呎價1.65萬元。
●屯門上嵐累錄逾300票登記 料日內加推
上車新盤認購反應踴躍。建灝地產旗下屯門上嵐，周六起展開收票，市場估計截至今晚已錄逾300個認購登記，超額認購逾5倍。發展商日前指出，因應市場反應熱烈，不排除短期內加推單位應市，最快本周內正式開售。
●日出康城MALIBU高層三房1639萬沽 全盤單位售罄
將軍澳日出康城一手盤受用家追捧。會德豐地產旗下區內MALIBU，售出第1A座70樓B室三房大戶，實用面積850方呎，成交價1,639.2萬元，呎價19,285元。據悉，買家喜歡項目會所及鄰近商場等配套，購入單位自住。該盤全數1,600個單位已沽清，套現150.9億元。