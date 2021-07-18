樓價UPDATES：業主趁市旺沽貨 仍暗蝕離場

樓市暢旺，有業主趁市旺沽貨仍暗蝕離場。大埔翠怡花園一個兩房戶，原業主於2018年4月以482萬港元購入，持貨3年SSD期滿即鬆，以488萬元易手，帳面僅獲利6萬元或約1%，料扣除交易費用及律師費等，屬明賺暗蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區壽臣山松苑錄本月首宗租賃成交。屋苑極高層A室，實用面積約1,917方呎，四房連四套房連工人房及儲物室間隔，以10萬元承租，呎租約52元。據悉，業主於2016年7月以約7,400萬元購入，租金回報約1.6厘。

●西半山俊賢花園2座極高層B室，實用面積約867方呎，三房連套房間隔及工人套房，業主以2,568萬元將單位連車位易手，呎價約29,619元。原業主於1998年以680萬元買入，持貨23年帳面獲利1,888萬元，單位升值約2.8倍。

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九龍區

●長沙灣海峯頂層單位，一房間隔，實用面積約311方呎，連236方呎天台，以738萬元放盤約1個月後獲外區分支家庭客接洽，議價後約730萬元成交，呎價約23,473元。原業主在2017年9月以約588萬元購入，是次轉售帳面獲利約142萬元，物業升值約24.1%。

●長沙灣星匯居1座高層B室，實用面積約505方呎，兩房間隔，單位以900萬元放盤約一個月後即獲區內客接洽，議價後減價約50萬元至約850萬元成交，呎價約16,832元。原業主於2010年2月以約449.4萬元購入，是次轉售帳面賺約400.6萬元或約89.1%。

●將軍澳居屋富寧花園6座中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，原業主在已補價自由市場開價630萬元，議價後以620萬元沽，呎價約12,525元。據了解，原業主於1997年7月以約34萬元未補價一手購入，而新買家為獲慈父出錢出力資助的女兒。

●將軍澳海天晉7A座低層E室，實用面積380方呎，一房間隔，單位擁露台及開放式廚房，以780萬元易手，呎價約20,526元。據悉，原業主於2016年5月以489萬元買入，持貨5年現沽貨帳面獲利291萬元或約60%。

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新界區

●大埔翠怡花園A座中層7室，實用面積321方呎，兩房間隔，原開價520萬元，放盤1個半月，累減32萬元或約6.2%，以488萬元易手，呎價約15,202元。原業主於2018年4月以482萬元購入，持貨3年SSD期滿即鬆綁沽售，帳面僅獲利6萬元，單位期內升值約1%，惟若扣除交易費用及律師費等，料屬明賺暗蝕。

●屯門豐連1座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，原業主反價5萬，仍獲買家追價755萬購入，呎價約14,775元。原業主於2016年以約582萬購入，是次轉手帳面獲利約173萬元。

●粉嶺逸峰本月暫錄約3宗成交，屋苑5座中層A室，實用面積約615方呎，三房連套房間隔，開價約920萬元，議價後以895萬元獲承接，呎價約14,553元。原業主於2013年以541萬元購入，持貨8年現沽貨獲利354萬元或約65.4%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座中層E室，實用面積564方呎，兩房間隔，以938萬元易手，呎價約16,631元。原業主於2012年以507萬元購入，持貨9年現沽出單位帳面獲利431萬元或約85%。

●大埔寶馬山2座低層E室，實用面積756方呎，三房間隔，以966.8萬元易手，呎價約12,788元。原業主於1997年9月購入，當時作價666萬元，持貨近24年沽，帳面獲利300.8萬元，單位期內升值約45%。

●西貢帝琴灣凱琴居11座低層B室，實用面積1,208方呎，三房連工人套房間隔，單位放盤7個月「零議價」以1,450萬元連車位沽出，呎價約12,003元。原業主於1998年3月以834萬元購入，持貨23年沽售，帳面獲利616萬元或約74%。

●沙田第一城8座低層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，單位放盤3個月，獲買家「零議價」553萬元承接，呎價約16,911元。據了解，原業主於2009年6月以155萬元購入，持貨12年帳面獲利398萬元或約2.6倍。