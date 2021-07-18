美變陣堵華！拜登與華經濟戰狼狽　轉打科技

美國拜登政府上周五就香港營商環境作出警示後，未能打動美國商界作出激烈回應，反而為留港發展辯護。華府在經濟戰狼狽不堪後，戰線轉至科技領域，有官員證實拜登政府施壓荷蘭半導體光刻機製造商ASML，要嚴禁最先進設備落入中國手中；美日亦加緊就戰略資源稀土開發上並肩。

【經戰狼狽 美商會：香港仍能扮演關鍵角色】

儘管美國政府再「出口術」，對在香港開展業務的美企發出風險警告，但顯然未得到美國商界支持。香港美國商會發聲明「力撐」，稱相信香港仍在促進東、西方貿易及金融流動中扮演關鍵角色。誠然，連美國財長耶倫也質疑，美國至今仍在加徵對華關稅，實際是自討苦吃，有關政策已對美國消費者利益造成損害。這可見拜登政府在經貿戰中顯得狼狽。

商會在聲明中指出，縱使深知日益複雜的地綠政治環境及風險，令經營環境更加複雜及具挑戰性，但同時具有業務發展機遇，尤其是香港奉行國際公認的商業法、其數碼基礎建設亦是亞洲區內較發達的一員，而香港的金融市場更是全球首5大之一。故此，商會強調，未來仍會繼續協助美國企業在港發展，相信香港作為國際商業城市，發揮着至關重要的作用。

商會亦透露，近期在中環購置新的辦公室，期望以此促進商界對話、協助構建營商網絡、容許企業交流資訊、法治及良好治理等價值觀。

事實上，拜登自上任後，便啟動對中美兩國經濟關係的審查，至今已將近7個月之久，惟顯得無從入手。耶倫只能在接受外媒採訪時指出，相關審查將決定如何處理中美於去年初簽署的第一階段貿易協議，關稅實質是對消費者徵稅，而且該協議在許多領域上，並未真正解決兩國之間最迫切的爭端。

截至目前，在中美貿易談判期間、美國對中國價值3,600億美元（約2.8萬億港元）商品加徵的關稅仍繼續實施，拜登政府尚未決定是否保留。耶倫質疑，前總統特朗普對中國徵收關稅的方式，未真正考慮到美國的利益是甚麽。

面對中美分歧加深，美國前財長薩默斯認為，雙方缺乏定期會談恐使緊張局勢更加棘手，敦促兩國需建立「不間斷」的經濟對話渠道，來管理潛在危機。據指，耶倫已與中方高級代表進行會談，並計劃進一步接觸，但目前預期不會重啟正式高層會談。

【轉迫荷蘭 確保最先進光刻機不售予中國】

是次被禁的是來自荷蘭ASML生產的EUV光刻機，主要用來製造高端晶片，供智能手機和人工智能(AI)相關高階產品。這部重180噸的機器，據說運送時需要使用3架波音747飛機、20輛貨櫃車和40個貨櫃，其複雜性須運用來自日本、美國和德國的專門技術和零件，在全球半導體供應鏈上不可或缺。

簡單來說，EUV光刻機的系統能用不同的光，界定晶片上的極微細電路，令晶片擁有較多功能，缺乏這個系統，中國便無法製造最先進晶片。有機構研究顯示，中國若要自給自足，需要至少十年才能研發到類似的機器。

自從EUV光刻機在2017年面世後，已售出大約100部，買家包括南韓三星電子和台灣台積電等全球最先進晶片製造商，台積電利用該設備製造最新款蘋果公司(Apple Inc.)手機處理器；英特爾(Intel)和國際商業機器(IBM)亦稱，EUV光刻機對他們的計劃至關重要。

由此可見，中國若想在晶片發展領域自給自足，使半導體企業減少對外國供應商的依賴，與ASML達成貿易十分重要。事實上，中國官員已不斷向荷蘭政府施壓，頻頻查問當局為何不放行ASML生產的EUV光刻機出口許可。然而，據報美國總統拜登在上任後不到一個月，已指示其國家安全顧問沙利文，繼續與荷蘭聯繫，限制ASML與中國進行業務往來。中芯國際曾在今年3月透露，雖得到來自ASML出售的深紫外光(DUV)光刻機出貨許可(主要用於成熟製程)，但EUV光刻機則仍受出口限制，沒有EUV，意味中芯不能掌握最先進製程技術。

面對美國從中作梗，台積電創始人張忠謀不點名地看淡晶片自給自足的成效，原因是晶片製造的全球供應鏈分工已定，若任何地方堅持花費數千億美元試圖研發獨立的供應鏈，不僅令成本上升，也會妨礙技術發展。

【夥日搶鋰 爭稀土谷電動車產業】

稀土可謂科技戰中必不可缺的資源，據中國海關總署昨披露，6月稀土及其製品出口達9,071噸，按年大增49.4%，可見海外需求強勁，亦是美國需要急尋盟友共同拓展稀土資源的佐證。日本電子巨頭松下(Panasonic)已加入美資全球最大油田服務商Schlumberger的計劃，協助其更快速地從地下鹽水中提取鋰，應對原料短缺的問題。這被外界解讀為針對中國。

所謂稀土，絕不是土壤，而是17種具有獨特性質的礦物，例如釹、鐠、鏑會用於新能源發電；鎂、鋰、鈷主要用於電動車及手機等，素有「工業黃金」之稱。由於其用途與「數碼經濟」時代涉及的智能生活息息相關，故市場早已認定，除晶片外，能掌握稀土將是科技戰贏家。

今次美日合作的是電動車相關原材料。Schlumberger已在美國內華達州啟動了一個從地下鹽水中提取鋰的試驗工廠，松下對提取的鋰進行測試，以確定其是否可用於電動車電池，並提供相關改進意見。

事實上，松下亦與另一電動車生產商在內華達州共同營運鋰離子電池工廠「Gigafactory 1」，由於原料短缺問題迫在眉睫，故可藉由Schlumberger的計劃開發鋰資源。不過，有別於一些電池和電動車生產商，松下避免直接投資稀土資源，取而代之的還有與美企Redwood Materials合作，從舊電池中回收稀有金屬。松下亦計劃2至3年內推出不含鈷的高效電池。

電動車鋰離子電池使用稀有金屬鈷和鋰，材料成本佔鋰離子電池製造費用高達60至70%，建立一個供應穩定且成本較低的稀有金屬供應鏈，已成為電池和電動車製造商的一大挑戰。鋰生產行業的標準做法是從原礦提煉，或者抽取地下鹽水，蒸發後留下鋰礦。不過，以蒸發方式生產鋰通常需要一年多的時間，而且含有大量雜質，而Schlumberger的技術直接從鹽水中提取鋰，可以將生產縮短至數周之內。