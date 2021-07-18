產油國破冰下月起增產　通脹關鍵轉睇鐵礦石及銅

市場擔心變種病毒Delta擴散可能加劇全球通脹之際，石油輸出國組織和盟國(OPEC+)打破僵局達成增產協議，料能為油價降溫。然而，其他重要資源減產可能會抵銷原油增產的效果。全球市值第二大礦商力拓上周五表示，疫情升溫與封鎖措施正影響從澳洲到蒙古的採礦業務，使鋼鐵最重要原材料鐵礦石與被視為「經濟晴雨表」的銅礦交付減少、生產成本增加及投資項目延後，或進一步推高鐵礦石和銅價格。資源可貴下，儘管中國和澳洲交惡，但對澳洲礦業的投資依然吃重。

油價是通脹加劇的重要因素之一，幸而沙特阿拉伯和阿聯酋周日(18日)終打破僵局，OPEC+同意8月起每日增產最多40萬桶，直至所有閒置產能回復，沙特、阿聯酋、伊拉克、科威特和俄羅斯用來計算減產量的產量基準，均會於明年5月起上調。協議有助緩和供應緊張問題，紓緩油價上升壓力。紐約期油上周累跌3.68%，為3月以來最大單周跌幅，收報每桶71.81美元。

因此，接下來的通脹壓力落在鐵礦石和銅，後市視乎疫情演變。力拓行政總裁Jakob Stausholm表示，由於疫情封鎖措施增加，導致許多旅行限制，採礦業務面臨進一步壓力。關閉邊境導致力拓難以引進更多技術工人到澳洲和蒙古等地協助營運，這些地方的業務是力拓大部分利潤來源，限制措施亦可能會影響維修工作或新開發項目的進展。

在變種病毒威脅下，力拓預期澳洲採礦業務今年鐵礦石付運量，可能僅及原本預期介乎3.25億至3.4億噸的區間下限，公司次季的鐵礦石出口總量已按年大跌12%，至7,630萬噸，同時調高了今年鐵礦石的生產成本預測。一些分析師更認為，力拓對其出口的預測仍過於樂觀，鐵礦石產量恐怕會低於預測區間下限。

在蒙古，由於疫情升溫，拖慢力拓位於奧尤陶勒蓋(Oyu Tolgoi)的地下銅礦開發項目進度，鄰近礦場也受中國邊境管制影響。力拓預期，全年銅產量僅及50萬至55萬噸的預測區間下限，該公司第二季銅產量11.55萬噸，上半年產量累計23.61萬噸。

誠然，全球經濟反彈加上各地政府大舉增加開支，已令商品需求大增，供應趨緊勢進一步推高價格。頻頻出手壓抑商品價格的中國，對於商品的需求龐大，故儘管中國對澳洲農產品、紅酒和煤炭等施加限制，但難以對澳洲鐵礦石下狠手。

畢馬威和悉尼大學的報告指出，去年中國對澳洲的投資總額為25億美元，較2019年的34億美元急減27%，且是2007年以來新低；交易宗數從2019年的42宗大減到去年的20宗，按年急挫約50%。然而，從行業來看，中國對澳洲的投資仍以採礦業穩居首位，佔中國對澳洲投資總額的37.6%；其次是商業房地產，佔36.1%，服務業佔21%。