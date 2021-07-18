向世界錢進：備妥理財「轉場」　移民生活少煩憂

由作出決定到申請移民，再到獲批和計劃出發，一步一腳印，需要花費不少工夫。其中，理財上的準備不可或缺。離港前在財務上安排妥當，有助減輕移民後的生活煩惱。以下為大家總結出移民前所需要的理財準備。

【稅制有別 投資慎作取捨】

香港財務策劃師學會主席李澄幸(Ray)表示，完整的理財策劃雖應包括保障、投資、稅務、傳承4個方面，但由於香港低稅和稅制簡單，遺產稅亦已取消，普遍香港人在進行理財策劃時很少關注稅務和傳承兩項。然而，若然大家有意移居海外生活，要留意不少地方(例如英國)採取全球徵稅，並會徵收資產增值稅、遺產稅等多種稅項，這令大家進行理財策劃上要考慮的因素增加。

因此，移民人士進行理財策劃時，首先要改變舊有的理財心態，不要像在香港生活般，只着重能否低買高賣便可投資獲利，而忽略了新環境下稅制有別。例如外國政府徵收資產增值稅，即使成功低買高賣，回報也會較在香港時少一截，所以要計算稅後回報，並以此作為從不同投資選擇中作出取捨的參考。當認清外國和香港的理財環境不同，亦可作出更有效和適合的財務策劃。

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檢視保單填補「防線」缺口

理財金字塔中，保障處最底層，是各項投資的重要防線，足見其重要性。不過，保險在不同地域的保障範圍可能有別，移民人士需要檢視在香港有效的保單，移居外國後會否遇上理賠上的地區限制，理賠金額會否減低甚至變成不適用，最終變成保障不足。

一般而言，人壽保險和危疾保險的保障全球通用，不過移民人士改變居住地後，仍要通知保險公司，以免令日後進行索償時受阻。而對於醫療保險，由於不同國家的醫療費用可以差異頗大，保險公司有機會增加保費和加入理賠條款，部分醫療保險更已列明受保和不受保地區，大家移民前宜先向保險公司查詢清楚。

Ray指，檢視保單是要為移民後做好準備，盡快填補保障缺口。即使預期外國有優質的公營醫療系統，但新移民未必能即時受惠，不應心急終止香港的保單，以免出現保障真空期。另外，要留意外國保險賠償會否與個人預期有落差，藉以提早準備在移居地適用的保單。

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及早處置名下資產

對於會徵收資產增值稅的國家，移民人士尤其要注意，最好在移民前已檢視和處理好手上的資產。Ray再以港人鍾愛的物業為例，如果已經決定在移民後遲早也會沽出，與其面對移民前後沽出的回報隨時相差20%，倒不如及早完成交易，減低交易成本，除非你預期物業未來的價格升幅，足以抵銷資產增值稅。

以英國為例，視乎納稅人的收入，賣出物業的資產增值部分要繳交18%或28%的資產增值稅，而賣出其他資產包括股票、債券等，資產增值稅稅率為資產增值部分的10%或20%。目前英國政府會給予移民寬免期，在抵英後9個月內出售原有資產，仍可豁免資產增值稅。

他續指，英國的資產增值稅是以資產的買入價計算，即使移民人士在移英前先找專業人士為物業作一個最新的估價，亦不能以此來計算稅款。

部分資產如股票，由於交易費用較低及買賣相對便捷，可考慮在移民前賣出，把過去的升幅「袋袋平安」，並待一段時間後重新買入，藉以用新的買入價來減少資產增值稅支出。不過，物業涉及較昂貴交易成本，純粹為減稅而進行買賣或轉名，有機會得不償失，事前要計算清楚。

既然要避開資產增值稅，那麼沽清所有資產、轉成現金是否最好呢？他認為絕對不是。稅項是整個移民套餐的一部分，無法避免，作為負責任的公民需要遵守當地法規和交稅。大家應該以務實的態度檢視持有的資產，檢視後再按情況決定持有抑或沽出。事實上，即使在資產增值稅率高的國家，不論當地人和移民人士仍要思考理財增值，正如大家不會因為外國入息稅高，而放棄工作賺取收入。

即使決定資產只持有不沽出，大家也不要忽略很多國家會徵收遺產稅。英國的遺產稅稅率40%，對於繼承遺產的後人承受不少財務壓力。其中一個較簡單的解決方法是買入大額人壽保險，為受益人對沖遺產稅的開支，讓他們不會因為繳付不到遺產稅而拿不到遺產。

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做好預算儲足傍身錢

移民到海外開展新生活，做好日常開支預算宜早不宜遲。Ray解釋，在陌生的地方能否找到與香港同等的收入存在不確定性，但另一邊廂，基本的衣、食、住、行、學費等都是必要開支。與其待移民後才見步行步，還不如一早做好資料搜集，計算好移民後的生活預算。

從傳統理財策劃角度看，應急資金會預留半年的生活費，但這建基於失去收入後，可以在半年內重新找到工作和取得收入。惟對移民人士而言，是否花半年就可完全適應外國生活？又是否用半年就可找到工作？是因人而異。因此，他見一些較保守的移民港人，甚至會預算足夠花費5至6年的生活開支，這樣即使在外國一段時間找不到工作，也不會對生活質素構成重大影響。

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臨近退休 投資策略宜保守

移民前做足準備，移民後同樣要繼續理財，做好量入為出。

李澄幸指，港人移民後收入減少雖是大概率事件，但在互聯網世代，反而有利轉變工作模式，例如善用互聯網做生意賺取收入，兼可增加留在家中的時間，照顧家庭。

投資理財上，如果預期自己在當地難以找到工作，或本身想過半退休的生活，要依靠已累積的資產提供收入，投資理財策略應以保守為主，當作是臨近退休人士，投資不要冒太大風險。

另一方面，由於有資產增值稅，要思考是否像香港般炒出炒入，畢竟贏錢會打了折扣。反而，保險的儲蓄增值部分暫時不用繳納英國的資產值增稅，移民人士可考慮透過不同理財工具為投資組合作多元化資產配置。

他又提醒，雖然香港人普遍不會找稅務顧問幫忙報稅，但在外國複雜的稅制下，聘請專業人士幫忙處理財務問題有助省卻不少煩惱。