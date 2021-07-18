港股前瞻：恒指周一恐低開逾200 短期料橫行
2021年07月18日 22:23
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港股經歷7月初大跌後，上周雖回勇升660點，但美股上周五乍現凶兆，拖累恒生指數夜期跌穿28,000點關口，收報27,780點，較現貨低水225點，意味今日有機會低開逾200點。分析指，市場焦點持續聚焦中美摩擦及內地監管政策去向，大市難以於「七翻身」月內走出橫行格局。
宏高證券投資經理梁杰文預計，恒指將於28,000點關口反覆徘徊，相信要待8月初公司公布季績，才有望向上突破29,000點大關。他認為，內地上周「放水」後，資金將逐漸流入港股，加上受惠於據報內地免除赴港上市企業的網絡安全審查，香港交易所(00388)應仍有上升空間，對大市有一定支撐，故對後市看法較樂觀。
有報道引述美國官方證實，已限制荷蘭出售最先進晶片光刻機設備到中國，意味中芯國際(00981)難突圍，梁氏指出，中芯的業務性質較易受地緣政治影響，其短線值博率亦有限，現階段不宜沾手。
內地對外受美國阻撓，對內則繼續出招加強對科企的反壟斷監管，上海浦東法院於周六(17日)發布互聯網不正當競爭典型案例，涉及阿里巴巴(09988)旗下支付寶及淘寶、騰訊控股(00700)、百度集團(09888)等多家互聯網企業和平台。梁杰文就此認為，科網板塊目前估值不貴，建議可分段吸納作長線投資。
香港股票分析師協會副主席郭思治則指，儘管中資科技股目前估值已初步反映監管收緊的負面影響，但市場仍擔心會再有不利消息傳出，觀乎近日即使個別股份有較大反彈，也隨即見獲利回吐，故建議投資者應暫時避開中資科技股。大市方面，上周雖現反彈迹象，但外圍走勢轉弱，預料恒指短期處反覆波動，支持位料於27,000點。
另外，近日受到內地監管措施重點打擊、遭7大部門聯合進駐調查的網約車公司滴滴出行，有傳即將停止服務。惟滴滴澄清，有關網上流傳為謠言，已向公安機關報案，並依規向網絡安全審查辦公室報備。