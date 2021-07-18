港股前瞻：恒指周一恐低開逾200　短期料橫行

港股經歷7月初大跌後，上周雖回勇升660點，但美股上周五乍現凶兆，拖累恒生指數夜期跌穿28,000點關口，收報27,780點，較現貨低水225點，意味今日有機會低開逾200點。分析指，市場焦點持續聚焦中美摩擦及內地監管政策去向，大市難以於「七翻身」月內走出橫行格局。

香港股票分析師協會副主席郭思治則指，儘管中資科技股目前估值已初步反映監管收緊的負面影響，但市場仍擔心會再有不利消息傳出，觀乎近日即使個別股份有較大反彈，也隨即見獲利回吐，故建議投資者應暫時避開中資科技股。大市方面，上周雖現反彈迹象，但外圍走勢轉弱，預料恒指短期處反覆波動，支持位料於27,000點。

另外，近日受到內地監管措施重點打擊、遭7大部門聯合進駐調查的網約車公司滴滴出行，有傳即將停止服務。惟滴滴澄清，有關網上流傳為謠言，已向公安機關報案，並依規向網絡安全審查辦公室報備。