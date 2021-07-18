美股前瞻：上周乍現凶兆　宜關注業績及債息

中美鬥爭持續，加上變種新冠病毒肆虐，美股乍現應升不升的凶兆！一來銀行股業績理想卻未能惠及股價；二來10年期美債孳息上周跌逾6點子，收報1.3厘，理應受惠於債息下跌的納指上周卻累跌1.86%，道指和標指亦分別累跌0.52%和0.96%。本周公布業績的企業包括Netflix、強生、可口可樂和英特爾(Intel)，市場關注業績是否「見光死」，亦注視債息是否正發出警號。

CFRA首席投資策略員Sam Stovall表示，標指成分企業第二季盈利料升逾66%，正關注業績後股價是升抑或跌，目前市場似乎視第二季為本輪周期的盈利高峰，雖然業績符合預期，但可能會趁機止賺。

Leuthold首席投資策略員James Paulsen更關注10年期美債息，若再次跌至近期低位1.25厘，抑或上破1.4厘關鍵水平，皆不是好消息。他指出，雖然債息下跌一般有利科技股和增長股，但若持續下挫，與再通脹交易下債息應上升的情況背馳，對投資者而言可能是個可怕信號，因債息持續下跌可能意味經濟出現問題，反映疫情發展和潛在的經濟增長會放慢，亦反映市場預期通脹升溫下，聯儲局可能被迫加快收緊貨幣政策，繼而拖慢經濟。Stovall也表示，雖然相信債息年底會上升，但亦認為市場應關注債息走勢，特別是當前與大部分人的預期不一樣。

本周另一個焦點是歐洲央行周四的議息會議，外界預料利率和現行購債計劃不變，焦點落在最新前瞻指引。外媒引述消息指，雖然管理委員會一致同意了早前政策檢討的措詞，亦同意要避免過早收緊銀根，但局內最鷹和最鴿的成員對於如何將新策略反映在現有政策上，仍存在分歧。

早前的政策檢討後，歐央行將中期通脹目標由「接近但不超過2%」調整為2%，本周的議息聲明將反映這個改變。經濟師揣測央行可能強化對超寬鬆幣策的承諾，例如承諾維持低息和購買資產，直至通脹顯而易見地與目標一致，甚至高於目標一段時間。據悉，央行9月前不會決定如何退出緊急買債計劃。