花旗吼實跨境理財通商機

粵港澳大灣區「跨境理財通」蓄勢待發，香港花旗銀行總經理林智剛接受本報訪問時表示，「跨境理財通」作為香港財富管理業務重要一環，該行一直密鑼緊鼓作準備，目前準備工作已進入最後階段。隨着旗下業務不斷擴展，加上下半年零售市場有望復甦等利好因素帶動，該行冀今年全年零售銀行業務有單位數增幅。

林智剛續指，在本港零售銀行淨息差收窄、本港消費市道恢復有限、且尚未正常通關的情況下，該行上半年零售銀行業務收入仍可按年持平，新資金淨流入規模更按年倍增。回顧上半年零售銀行業務，由於本地零售銷售反彈接近20%，帶動上半年整體信用卡零售銷售按年錄得單位數增長，新信用卡客戶亦按年升逾30%。

疫情反覆下，該行信用卡逾期還款情況與疫情前水平相若，沒有明顯壞帳問題。至於保險業務整體年度化新保費按年升逾10%，本地客戶的年度化新保費按年亦增長逾30%。

不過，他坦言，「零息」環境使銀行收入持續受壓，不少銀行將業務重心轉移至財富管理業務。該行亦為財富管理客戶提供以往只有私人銀行客戶才可涉獵的私募股權及房地產基金，並帶動上半年該行高端客戶人數按年增逾25%，財富管理資產涉及總額亦按年升20%。

針對「跨境理財通」準備工作，該行正尋求與內地銀行建立合作關係，希望能成為首批試點銀行推出相關服務。該行亦預期，推出初期將提供超過100種中低風險產品，包括債券、基金以及外幣投資產品在內。