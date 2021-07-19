蘇黎世保險料增聘逾15%人手　正籌備危疾保

儘管新冠肺炎疫情令旅遊保險銷售數字大減，蘇黎世保險(香港)行政總裁許金桂在接受東網訪問時指出，今年上半年一般保險銷售仍按年錄得單位數增長，撇除旅遊保險後則按年有雙位數字升幅；至於人壽業務銷售則按年飆逾50%。他冀日後各地解除旅遊限制後，業務能顯著上揚。

本港與內地通關無期，在缺少內地客下重挫本地保險業界，惟他表示，集團內地客所佔份額較少，只有不到20%，故影響相對較輕微；但他預期，通關後內地客來港，將對本港業界帶來正面影響。他另稱，大灣區內企業活動漸趨瀕繁，亦推高相關員工保障產品的需求。

許氏亦透露，未來打算額外增聘逾15%人手，主要集中在數據統計、視覺設計、人工智能等方面的人才。儘管電子化服務能提高效率，但若客戶出現突發情況，電腦尚未能取代真人於面對客戶時應變及安撫情緒等工作，認為與客戶人性化的溝通是十分重要，故仍會保留、甚至加強客服中心的建設。

對於在香港註冊、新成立的人壽保險公司，他表示是為本地化的一環，以方便推出更符合本地監管要求的產品。新推出投連險(投資相連壽險)產品反應亦超預期，但公司將以質素為優先，其他產品則在稍後時間推出，並預告正在籌備危疾保障產品。

在可持續發展上，許氏指，若合作方公司收入來源有逾30%為不可再生能源，集團將考慮終止該合作。同時，在2025年前，將減少投資組合內25%的碳排放，並於2029年將全集團的碳排放減低70%。

另外，許氏引述一項調查指出，去年有58.9%的受訪者精神健康指數處於不合格水平，故藉今年在港成立60周年，與社會企業合作，於荃灣一商場推行「Think．傾Good」活動，活動由即日起至8月1日，參加者可在「電話亭」中，與義工彼此分享和聆聽，以推廣精神健康。集團亦推出60周年優惠，今年9月30日前投保指定計劃獲9折優惠外，更可獲12個月的乘客個人意外保險計劃，及新冠肺炎疫苗的保障。