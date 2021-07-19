東方日報B1：美經戰狼狽　夥荷蘭日本圍堵中國

美國拜登政府上周五(16日)就香港營商環境作出警示後，未能打動美國商界作出激烈回應，反而為留港發展辯護。華府在經濟戰狼狽不堪後，戰線轉至科技領域，有官員證實拜登政府施壓荷蘭半導體光刻機製造商ASML，要嚴禁最先進設備落入中國手中；美日亦加緊就戰略資源稀土開發上並肩。

●美商會懶理警告撐港

儘管美國政府再「出口術」，對在香港開展業務的美企發出風險警告，但顯然未得到美國商界支持。香港美國商會發聲明「力撐」，稱相信香港仍在促進東、西方貿易及金融流動中扮演關鍵角色。誠然，連美國財長耶倫也質疑，美國至今仍在加徵對華關稅，實際是自討苦吃，可見拜登政府在經貿戰中顯得狼狽。

商會在聲明中指出，縱使深知日益複雜的地緣政治環境及風險令經營環境更複雜及具挑戰性，但同時具有業務發展機遇，香港的金融市場更是全球首5大之一。故此，商會強調，未來仍會繼續協助美國企業在港發展，相信香港作為國際商業城市，發揮着至關重要的作用。

商會亦透露，近期在中環購置新的辦公室，期望以此促進商界對話、協助構建營商網絡、容許企業交流資訊、法治及良好治理等價值觀。

事實上，拜登自上任後，便啟動中美經濟關係審查，惟至今仍無從入手。耶倫接受外媒採訪時指，相關審查將決定如何處理中美去年初簽署的首階段貿易協議，關稅實質是對消費者徵稅，有關政策損害美國消費者，且該協議並未真正解決兩國之間最迫切的爭端。

截至目前，在中美貿易談判期間，美國對中國價值3,600億美元(約2.8萬億港元)商品加徵的關稅仍繼續實施，拜登政府尚未決定是否保留。耶倫質疑，前總統特朗普對中國徵收關稅的方式，未真正考慮到美國的利益是甚麽。

面對中美分歧加深，美國前財長薩默斯認為，雙方缺乏定期會談恐使緊張局勢更加棘手，敦促兩國需建立「不間斷」的經濟對話渠道，來管理潛在危機。據指，耶倫已與中方高級代表進行會談，並計劃進一步接觸，但目前預期不會重啟正式高層會談。

●逼荷蘭禁運先進製芯光刻機

是次被禁的是來自荷蘭ASML生產的EUV光刻機，主要用來製造高端晶片，供智能手機和人工智能(AI)相關高階產品。其須運用來自日本、美國和德國的專門技術和零件解決其複雜性，在全球半導體供應鏈上不可或缺。

簡單來說，EUV光刻機的系統能用不同的光，界定晶片上的極微細電路，令晶片擁有較多功能。倘缺乏這個系統，中國便無法製造最先進晶片。有機構研究顯示，中國需要至少10年才能研發到類似機器。

台積電利用該設備製造最新款蘋果公司(Apple Inc.)手機處理器；英特爾(Intel)和國際商業機器(IBM)亦稱，EUV光刻機對他們至關重要。

中國若想在晶片發展領域自給自足，使半導體企業減少對外國供應商的依賴，與ASML達成貿易十分重要。事實上，中國官員頻頻查問荷蘭政府為何不放行ASML生產的EUV光刻機出口許可。然而，據報美國總統拜登在上任後不到一個月，已指示其國家安全顧問沙利文，繼續與荷蘭聯繫，限制ASML與中國進行業務往來。

中芯國際曾在今年3月透露，雖得到來自ASML出售的深紫外光(DUV)光刻機出貨許可(主要用於成熟製程)，但EUV光刻機仍受出口限制，意味中芯不能掌握最先進製程技術。

台積電創始人張忠謀不點名看淡晶片自給自足成效，因晶片製造的全球供應鏈分工已定，若任何地方堅持試圖研發獨立的供應鏈，不僅會令成本上升，也會妨礙技術發展。

●夥日企爭奪「工業黃金」谷電動車

稀土可謂科技戰中必不可缺的資源，據中國海關總署昨披露，6月稀土及其製品出口達9,071噸，按年大增49.4%，可見海外需求強勁，亦是美國需急尋盟友共同拓展稀土資源的佐證。日本電子巨頭松下(Panasonic)已加入美資全球最大油田服務商Schlumberger的計劃，協助其更快速地從地下鹽水中提取鋰，應對原料短缺的問題，被外界解讀為針對中國。

所謂稀土，是17種具有獨特性質的礦物，如釹、鐠、鏑會用於新能源發電；鎂、鋰、鈷主要用於電動車及手機等，素有「工業黃金」之稱。由於其用途與的智能生活息息相關，故市場認定，除晶片外，能掌握稀土將是科技戰贏家。

今次美日合作的是電動車相關原材料。Schlumberger已在美國內華達州啟動了一個從地下鹽水中提取鋰的試驗工廠，松下對提取的鋰進行測試，以確定其是否可用於電動車電池，並提供相關改進意見。

事實上，松下亦與另一電動車生產商在內華達州共同營運鋰離子電池工廠「Gigafactory 1」，由於原料短缺問題迫在眉睫，故可藉由Schlumberger的計劃開發鋰資源。不過，有別於一些電池和電動車生產商，松下避免直接投資稀土資源，取而代之的還有與美企Redwood Materials合作，從舊電池中回收稀有金屬。

電動車鋰離子電池使用稀有金屬鈷和鋰，材料成本佔鋰離子電池製造費用高達60至70%，建立一個供應穩定且成本較低的稀有金屬供應鏈，已成為電池和電動車製造商的一大挑戰。鋰生產行業的標準做法是從原礦提煉，或者抽取地下鹽水，蒸發後留下鋰礦。不過，以蒸發方式生產鋰通常需要一年多的時間，而且含有大量雜質，而Schlumberger的技術直接從鹽水中提取鋰，可以將生產縮短至數周之內。