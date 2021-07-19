周樂樂：市場震盪擴大　發掘中線投資機會

上周上證指數位於平台震盪，目前上證的走勢主要受制於大藍籌乏力，如地產、銀行及保險板塊的表現。近一兩周A股的結構性行情愈加明顯，持續上漲的板塊相較去年有所減少，最後只聚集到新能源、光伏、醫美以及CXO等板塊。尤為明顯的是，去年備受青睞的消費股開始整固甚至是大幅回調，加上出爐的幾家消費品公司的半年報業績「暴雷」，令人失望的財務數據加劇資本逃離消費板塊的步伐。大金融板塊一度大幅反彈將上證指數拉回重要均線之上，使其走勢不至於過分難看，但料難扭轉下降趨勢。

市場消息看，國內方面，上周四(16日)是國內央行降準落地之日，當日同時有4,000億元人民幣(下同)MLF到期，但央行只繼續投放1000億元，即淨回籠3000億元貨幣，一定程度上對沖了全面降準的力度。認為在監管層眼裏，經濟還沒有達到惡化的程度，所以央行會嚴格把控釋放流動性的力度。這亦表明銀行讓利實體的預期沒市場想像那麼大，所以近期已回調不少的銀行板塊暫時得以喘息。

另外，保險板塊的六月保費數據環比改善，同時周三銀保監會的講話與政策仍然是利好保險板塊的投資端，所以保險板塊暫時止跌。雖然金融板塊有見底反彈的趨勢，但是目前的行業數據和邏輯並不支持他們的股價反轉，投資者仍需謹慎抄底以待更加明顯的拐點出現。與大金融板塊跌跌不休相對應的是新能源板塊的蒸蒸日上，但由於該板塊的估值已經透支了未來3至5年的業績，所以近日新能源板塊的振幅加大。尤其是上周最後一個交易日，新能源板塊龍頭寧德時代大幅回調，同時打斷創業板指數的漲勢。近兩周新能源、半導體和CXO板塊大部分中報相繼出爐，數據顯示這些板塊的景氣度仍然高漲，但由於這些板塊的估值已經逐漸泡沫化，所以要警惕業績亮眼但不及市場預期而導致的估值回落。作為示例，CXO龍頭的康龍化成和半導體龍頭卓勝微或許能稍微冷卻一下投資者過度樂觀的情緒。雖然部分股票在中報出爐後表現不佳，但是投資者仍有機會把握中報行情。這些板塊由於存在預期差，一旦中報數據亮眼，相信市場馬上就會有所反應，軍工上游或許就是其中之一。

美國方面，接下來每個月的15日將會是市場特別關注的日子。因為美聯儲的表態將決定海外資金撤離股票市場的時點。雖然本周美聯儲的表態還是相對鴿派，即便是高燒不退的通脹數據亦未能促使美聯儲采用taper，但已經有聯儲局成員開始提議減少寬鬆，下半年隨着加息時間臨近，相信美股的波動會加大。

綜合來看，市場寬幅震盪概率較大，預計中報行情將會給投資者帶來不少投資機會。建議投資者可以耐心尋找一些尚未被市場發掘，但是部分同業中報亮眼的投資機會，如上述的軍工上游等。相反，已經處於估值高位的賽道板塊則要多加小心，要謹慎中報的增長無法支持如此高估的估值。保險和地產板塊目前則仍未看到確定性的拐點，建議投資者暫時遠離。

勝利證券副首席運營官 周樂樂