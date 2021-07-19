道指期貨跌逾100點　油價回穩

●美匯指數跌至92.67；港匯見7.7676；離岸人民幣(CNH)報6.4774；美元兌日圓處109.9；歐元升上1.1811，英鎊跌至1.3758。金價跌至1,814美元。布油企73.05美元，紐油報71.11美元。道指期貨跌逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約300點。

-美股前瞻：上周乍現凶兆，宜關注業績及債息。

●美國6月零售銷售按月增長0.6%，超出市場預期，7月消費者信心指數意外跌至5個月低位。

●美國密歇根大學消費者信心指數7月初值從上月的85.5降至80.8，低於調查所有經濟學家預期，該調查的預估中值為86.5。

●美國財政部公布，中國5月所持美國國債按月減少177億美元，連降3個月，總量降至1.078萬億美元。

●外媒報道，美國白宮經濟顧問委員會委員Jared Bernstein表示 ，白宮正在解決與港口、住屋和微晶片相關的供求問題，指供應緊張推高了價格，令通脹升溫。

-美國財政部長耶倫上周五猛烈抨擊前總統特朗普在2020年1月與北京簽署的第一階段中美貿易協議，批評該協議沒有經過周詳的考慮，而且未有考慮對美國的利益。

●港股ADR指數上周五收報27,759點，跌244點或0.88%。

●即月恒生指數夜期上周五收報27,780點，跌240點，低水225點，成交13,031張。

●紐約8月期油上周五收報每桶71.81美元，升16美仙或0.22%；布蘭特9月期油收報每桶73.59美元，升12美仙或0.16%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,815美元，跌0.8%，全周計累升約0.2%，連升4周。

●英國富時100指數上周五收報7,008點，跌3點或0.06%；法國CAC指數收報6,460點，跌33點或0.51%；德國DAX指數收報15,540點，跌89點或0.57%。

●外媒報道，歐洲央行內部在刺激貨幣政策指引方面存在意見分歧。

●外媒引述消息指，英特爾(Intel)打算斥資約300億美元(約2,340億港元)收購晶圓代工大廠格芯(GlobalFoundries)，料為該公司有史以來最大併購。

●傳理想汽車已遞交在港上市申請，最快8月底掛牌。