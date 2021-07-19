曹德明：下半年樓價升勢銳不可當？

眨眼間2021年又過了一半，去年新冠肺炎疫情肆虐全球，然而今年經濟及樓市已漸見復甦迹象，上半年樓市更重拾升勢。根據差估署公布的5月份私人住宅售價指數連升5個月，距離樓價歷史高峰只相差0.8%；另土地註冊處資料顯示，上半年整體物業註冊量比起去年上半年上升約53.7%，創9年同期新高，可見樓市於上半年「價量齊升」。以下將是年內樓市的四大預測：

● 全年現樓按揭宗數升3成 挑戰10年新高

二手市場交投暢旺，首半年現樓按揭宗數對比去年同期上升25.3%。料下半年經濟持續改善，「新按保」政策加速樓市流轉量，現樓旺勢將延續，全年宗數有望按年升3成至約11萬宗，甚至挑戰2011年後即10年新高。

● 負利率重臨 樓價按年升逾一成

「零利率」橫行，現時美聯儲仍未宣布「收水」及加息，料年內最優惠的按揭息口仍大致上維持H+1.3%水平，實際按息維持於1.5厘附近。根據政府統計處公布的消費物價指數，通脹已於1月重臨，如以3個月銀行拆息減去香港通脹率計算香港實質利率，負利率已於今年1月捲土重來。每當負利率擴大，樓價即反方向上升。全球熱錢充斥，負利率有利投資者將資金停泊於樓市，料年內樓價有望按年升逾一成。

● 按保宗數再挑戰新高

今年6月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額創香港按揭證券有限公司有紀錄以來的按月新高，料未來按保宗數將有機會再破頂，成為上車客置業的大趨勢。不過有壓力測試及信貸評級等風險評估作為把關，亦有多輪逆周期及辣招稅措施推出，相信只吸引有實力的買家及長線投資者入市，樓市風險仍低。

● 非住宅物業市場大躍進

去年放寬非住宅物業的按揭成數上限一成及從價印花稅後，今年首半年的工商舖純車位及其他註冊按年大升1.5倍。而根據經絡按揭轉介研究部的內部資料顯示，工廈升幅尤其明顯，以首半年計按揭申請宗數按年升1.2倍。料下半年工商舖及車位交投依然活躍，註冊宗數及按揭申請將按年錄得不俗升幅。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明