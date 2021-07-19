中銀香港：理財通料為中港銀行進帳54億

粵港澳「跨境理財通」推出在即，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，目前「只欠東風」。由於跨境理財需求強勁，預計理財通首階段將有30萬名「南向通」及「北向通」客戶，並在開通後一年，為兩地銀行業帶來超過7億美元(約54.6億港元)收入。

周國昌稱，內地客「南下」理財需求日益增長，截至今年5月，中銀香港跨境客戶資產管理規模按年上升近四成，截至4月底，該行環境、社會及管治(ESG)基金銷售額更按年大增逾10倍，預期「南下」客戶對ESG投資有一定興趣。

在香港的資金「北上」理財需求亦不容忽視，他保守估計，現時共有逾80萬名香港客戶擁有內地戶口。截至4月底，該行人民幣理財產品按年增長逾七成，包括股票（A股）、基金等。

他預計，零售和私人銀行均可參與首階段理財通，惟未必所有銀行都可以達到監管要求，證券公司和虛擬銀行暫時未能加入市場。他又透露，監管機構將視乎銀行系統是否能做到閉環管理、對投資者的保護和教育是否足夠、對前線人員的培訓、產品售後跟進，以及業務數據，而決定能參與的銀行。

對於早前港府指出，有方法處理港人未能親身到內地開戶的問題，周國昌就此表示，該行已有一套現有機制「開戶易」，港人可毋須跨境開立內地銀行戶口。截至6月，「開戶易」戶口有接近15萬，按年增長50%，相信該行的系統及流程可達到理財通相關監管要求。

由於網點數量、產品及數碼化程度高的銀行，將是南向客戶的考慮因素，中銀香港就此預計，初期會提供近100種中低風險理財產品，未來亦會繼續在數碼銀行方面加大投資額，惟暫時不會大規模聘請前線人員。