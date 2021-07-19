潘梓生：美匯指數呈強　關鍵位睇93

聯儲局官員近日繼續放鴿，彷彿聯儲局早前會議鷹派立場從未存在。筆者當時雖指出聯儲局會議並非如市場所想像般「鷹派」，但近日對眾多官員，包括聯儲局主席鮑威爾的鴿派言論卻感到無所適從，通脹只屬短期，就業未復甦，未有計劃撤出買債計劃等等，似乎在告訴市場毋須擔心任何回調風險，投資者應繼續浸淫於市場上升的盛宴。

不過，聯儲局持續的鴿派言論似乎無助美元重回弱勢，即使鮑威爾在上周三國會聽證會上表示，通脹仍然只屬短暫，亦無意改變現時貨幣政策，美匯指數僅於當日從92.7回落至92.4，但其後在上周五時已回升至92.7，美元並沒有因為利淡消息而從去年8月至今的下降軌受阻大幅回落，反而繼續於下降軌阻力之間醞釀突破。

市場分析似乎逐漸無視聯儲局鴿派言論，反而更傾向認為在通脹持續於5%以上，聯儲局必須減少現時購債規模；相反，歐洲央行政策更具持續寬鬆空間，央行更已表明容許通脹超出政策框架，可能令歐元再度趨弱。若美元短期內能夠突破93，相信美元繼續反彈的勢頭將會持續，近期市寬甚弱的環球市場可能出現深度調整。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生