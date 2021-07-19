中概股赴美上市敲起喪鐘　分析料10年內將近絕迹

中國收緊未來中國企業海外上市規則，要求幾乎所有試圖去國外上市的企業，需先取得網絡安全監管機構的批准，分析認為無異於給中資公司赴美國首次公開招股(IPO)敲起喪鐘。

外媒報道，北京大學光華管理學院教授Paul Gillis認為，受有關措施影響，在5至10年內，除了可能有幾家進行第二上市的大公司之外，基本上不太可能出現任何在美國上市的中國公司。

事實上，過往20年來，美國股市監管環境良好，加上龐大的資金池渴望投資於世界上增長最快的經濟體之一──中國，令中國科技公司紛紛湧入美國股市。惟隨着中國收緊監管措施，目前涉及價值2萬億美元(約15.6萬億港元)數百家公司的這股洪流，似乎戛然而止。

內地網約車平台滴滴出行赴美上市，觸發中國收緊對境外上市公司監管，已衝擊市場。一項衡量在美國交易的中國股票的指標，已從近期高位下跌近30%。對於尚未上市公司的投資者而言，他們甚麼時候可以拿回自己投資的不確定性加大。正準備迎接利潤豐厚承銷費的華爾街投行將空歡喜一場。至於香港勢將受惠，因為內地公司正在尋找離家更近的替代場所。此前便有傳內地企業到香港上市毋須接受有關審查，變相向香港送大禮的消息。