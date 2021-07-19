沈振盈：本周港股反覆　仍以向好為主

港股的反彈浪持續，走勢繼續向好。早前因內地監管所帶來的衝擊，應該已經消化，一眾科技股亦作出了反彈。恒指上破27,700點之後，算是步入安全期，只待正式上破28,200點關口，便可確認升浪。指數在28,000點好淡爭持，相信是破關前的反覆而已。

早前的跌浪，主要是內地政策加強了對網絡平台之監管，導致大家成驚弓之鳥，即時沽售一眾新經濟股。此等股份出現顯著的跌幅，從而拖累恒指亦大幅下跌。在驚慌過後，市場情緒亦穩定下來，此等新經濟股亦作出顯著反彈。實際上，今次中央的監管，涉及國家安全，實無可厚非，對股份的影響相信已消化了八八九九。故此，今次的反彈浪相信可以持續。

若以玄學的角度，本周日子雖反覆，但仍以向好為主。周一略為向淡之後，基本上市況會做好，後市極有可能上破28,200點水平，指向29,200點。投資者宜審慎樂觀，不要太淡。

本周每日的股市走勢預測：

周一(戊辰日)：天干地支皆屬土，全土之局，市況呈淡勢

周二(己巳日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，開始轉好

周三(庚午日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，強力升勢

周四(辛未日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，持續強勢

周五(壬申日)：天干屬水地支屬金，金生水之局，反覆向好

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)