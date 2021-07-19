港股挫逾500點　ATM領跌　滙豐友邦齊捱沽

美國就香港的營商環境發風險警告，港股低開218點後跌幅擴大，恒生指數曾挫521點，低見27,483點，暫維持逾500點跌幅。國企指數跌180點；科技指數跌170點，主板成交400億港元。

科網股沽壓重，美團挫近4%；阿里巴巴跌3%；騰訊及京東集團跌2.6%；快手瀉5.5%再創新低。小米集團逆市靠穩。

金融股亦捱沽，友邦保險跌3.2%；滙豐控股跌2.8%；中國平安跌2.4%；建設銀行跌1.8%；香港交易所跌0.5%。

【09:20】港股隨外圍回吐 科技股領跌 滙豐捱沽

道指期貨跌近200點，日股早段挫逾1%，港股開市跟隨跌218點，恒生指數報27,786點，跌穿兩萬八關；國企指數低開94點，報10,058點；科技指數跌104點，報7,509點。

科技股領跌，美團低開2%，報284.8港元，是表現最差藍籌；舜宇光學及阿里巴巴跌1.7%緊隨其後。阿里健康跌1.4%；騰訊及小米集團跌0.7%。

金融股合力拖低大市，滙豐控股及中國平安跌1.2%；建設銀行跌0.9%；工商銀行跌0.6%；友邦保險跌0.1%。

產油國終於達成協議同意增產，中國石油跌1.2%；中國石化跌0.8%；中國海洋石油跌0.5%。