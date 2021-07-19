滬深兩市個別發展　融資餘額少31億人民幣

滬深三大股指個別發展，滬綜指低開8點或0.25%，報3,530點；深成指低開13點或0.09%，報14,958點；創業板指高開5點或0.16%，報3,438點。

中國人民銀行公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。本周共500億元逆回購到期，周一至周五(19至23日)分別到期100億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4700，較上日上調5點子。

截至上周五(16日)，上交所融資餘額報8,712.47億元，按日減少10.98億元；深交所融資餘額報7,757.16億元，按日減少20.53億元；兩市合計16,469.63億元，按日減少31.51億元。

內地傳媒報道，個人投資者在資本市場上貿然押寶「碳中和」概念，以簡單粗暴的產能削減、產品漲價邏輯來炒作相關股票，風險極大，很容易被大資金「割了韮菜」。同時，過多的資金炒作，也不利於行業的健康發展。需要指出的是，惡意炒作行為會擾亂市場秩序，也不被監管部門所容許。眼下，「碳中和」概念火熱大多還是市場炒作的結果，題材炒作能否經得住考驗還要看是否有業績支持。