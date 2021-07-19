大摩警告勿開心太早！全球經濟復甦面臨兩大風險...

外媒引述摩根士丹利新興市場投資管理主管Ruchir Sharma警告，中國對科技行業的監管整頓，加上美國消費者的儲蓄可能超過開支，是全球經濟復甦面臨的兩大風險。

Sharma解釋，中國對科技行業的整頓力度很大，監管政策起到收緊效應。據估測，數碼經濟現在佔中國整體經濟的40%，而有關比例在十年前只有10%。新數碼經濟的出現是搖錢樹，是產金蛋的鵝。他擔心，如果監管風暴持續，最終的力度會有多大，會對經濟增長產生甚麼影響。這是他對全球經濟預測的一大擔憂。

美國方面，Sharma指人們認為財政支出將會減少，但由於消費者狀況不錯，能夠彌補不足，市場認為其不會造成甚麼問題。不過，如回顧上一次(二戰後)消費者得到這樣的意外之財，他們最終存下了許多，而不是花掉。如果消費者還像上次那樣怎麼辦？同時，2008年金融危機給許多消費者留下的傷痕仍在。

Sharma仍然認為，經濟復甦還會持續一段時間，因為隨着新興市場疫苗接種速度加快，他們的表現會改善。因此，全球復甦可能還未見頂。但他強調，兩大增長引擎可能沒有市場想象的那麼強勁，這意味着復甦可能較當前的共識更快觸頂。雖然他並非預測將迎來全球蕭條，惟認為目前關於將迎來全球經濟大繁榮的共識過於強烈。