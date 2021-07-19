【產經直播】港股再展尋底之旅？
2021年07月19日 10:11
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港股周一(19日)開市即失守二萬八關，美國最新消費者信心指數降至2月以來低位，通脹預期又升溫，加上疫情轉趨嚴重等重重陰霾困擾下，港股向下尋底機會大？市傳中國讓赴港上市公司免網絡安全審查，港交所(00388)可否逆市升多浸？
美國10年期國債孳息回落至1.3厘水平，對頻頻陷入監管風波嘅新經濟股份仲有冇提振作用？ATMXJ區間波幅要點捕捉？手機銷量晉升全球第二嘅小米集團(01810)可再睇高一線？
石油出口國組織與盟友(OPEC+)8月起將逐步收縮減產量，國際油價回落至70美元水平，有分析認為或有助降低價格戰風險，趁回追入「三桶油」仲有肉食？首選仲係中海油(00883)？
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