【高盛推介】港交所利好強勢　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：在內地當局計劃讓在香港上市的中資公司，豁免接受內地網絡安全相關監管機構審查的消息傳出後，香港交易所上周五(16日)表現強勢升約3.8%，帶領大市反彈。周一(19日)早段高見528元後倒跌，表現相對強勢，跌幅較大市少。

有報道指理想汽車已於5月底向港交所提交上市申請，預計最快下月底掛牌。此外，另一報道指蔚來汽車於3月已提交在港二次上市申請，但因涉及用戶信託持股等問題而被推遲上市計劃。

觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金兩邊部署，為當日最多資金流入的相關資產。好倉方面，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約560萬元。牛證則見上周五資金大手流入牛證，錄得約1,380萬元資金流入，並較集中在485元以上收回價的產品。

淡倉方面，則見熊證於上周五亦見獲資金繼續流入，有約750萬元，並集中在550元以上收回價的產品。

港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、低街貨。

港交所購證23788，行使價580.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿。

港交所牛證68125，收回價500元，行使價498元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，新上市、市場上最貼價之一貼牛。

港交所牛證63907，收回價480元，行使價478元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

港交所沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿8.1倍，中期、低街貨。

港交所熊證57059，收回價560元，行使價562元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近39元收回距離遠熊。

港交所熊證55030，收回價580元，行使價582元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。