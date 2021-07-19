【高盛推介】港交所利好強勢 資金兩邊部署
2021年07月19日 11:12
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高盛(亞洲)有限責任公司：在內地當局計劃讓在香港上市的中資公司，豁免接受內地網絡安全相關監管機構審查的消息傳出後，香港交易所上周五(16日)表現強勢升約3.8%，帶領大市反彈。周一(19日)早段高見528元後倒跌，表現相對強勢，跌幅較大市少。
有報道指理想汽車已於5月底向港交所提交上市申請，預計最快下月底掛牌。此外，另一報道指蔚來汽車於3月已提交在港二次上市申請，但因涉及用戶信託持股等問題而被推遲上市計劃。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五資金兩邊部署，為當日最多資金流入的相關資產。好倉方面，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約560萬元。牛證則見上周五資金大手流入牛證，錄得約1,380萬元資金流入，並較集中在485元以上收回價的產品。
淡倉方面，則見熊證於上周五亦見獲資金繼續流入，有約750萬元，並集中在550元以上收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨港交所購證(13712)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的港交所購證(23788)。牛證方面貼牛選擇可留意屬市場上最貼價之一的新上市港交所牛證(68125)。遠牛選擇可留意港交所牛證(63907)。
港交所購證13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿10.5倍，貼價、低街貨。
港交所購證23788，行使價580.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿。
港交所牛證68125，收回價500元，行使價498元，換股比率500，槓桿比率19.5倍，新上市、市場上最貼價之一貼牛。
港交所牛證63907，收回價480元，行使價478元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
港交所沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿8.1倍，中期、低街貨。
港交所熊證57059，收回價560元，行使價562元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近39元收回距離遠熊。
港交所熊證55030，收回價580元，行使價582元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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