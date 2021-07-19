陳永傑：港樓價近歷史高位　走勢仍屬健康

日前人民銀行宣布降準，萬億資金將於市場釋放，明顯有利樓市發展。加上本港疫情多日清零，疫苗接種量創新高，通關機率增加，政府消費券推出，經濟復甦步伐可算理想，相信物業等實物投資將繼續成為市民用以抗通脹工具。樓價不斷向上逼近歷史高位，銀行取態樂觀而保守，中原估價指數(主要銀行)CVI最新報78.95點，繼續企穩75點水平附近，未有一口氣升穿90點水平，銀行體系健全，不會盲目推高樓市風險，所以銀行估價取態保持積極而理性，未有過度亢奮，顯示樓市爆破風險極微。

同樣地中原經紀人指數CSI最新報73.53點，連續7周於75點水平前企穩，由於現時買賣雙方出現角力，以致CSI於高位前窄幅爭持。反映前線經紀人長期保持理性樂觀態度，但亦沒有過度亢奮，但於眾多利好消息推動下，現時反映二手樓價的中原城市領先指數CCL距離歷史高位190.48點相差僅1.99%，預料本月二手樓價有望衝破歷史高位。

以上兩指數皆反映，不論銀行或經紀人對未來樓市均持平穩樂觀預測。與西方社會不同，華人社會較重視家庭觀念，物業除了起居住作用，亦可傳承財富，故大部分用家傾向置業多於租樓，期間的樓價升幅亦可令財富增值。

辣招後市場上炒風絕迹，疫情下海外買家亦大幅下降，樓價仍穩步上升反映着本地買家的實際需要，儘管政府努力增加供應，惟面對的難度極高，短期內難見成效。香港經濟基礎穩健，沒有過度借貸，加上銀行水浸嚴重，美國聯儲局表示維持低利率至2023年底，本港疫情持續穩定，剛性需求高企，種種利好消息刺激下，樓價穩步上揚，升幅溫和而具有基礎，支持樓市長遠健康穩定發展，相信樓價有望出現漫長而穩定的升勢。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑