【瑞通推介】恒指下挫　資金蜂擁開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮美國通脹急速升溫以及新冠肺炎確診病例增加，道指上周五(16日)收報34,687點，跌299點或0.9%。

恒指上周五徘徊在兩萬八附近，收報28,004點，升8點。周一(19日)早段回吐逾400點，回落至27,600點以下整固。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾150萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點。

有傳中國擬免除企業來港上市前需要尋求內地網信辦批准的規定，市場憧憬將有更多中國科技公司改赴香港上市，香港交易所上周五曾高見531元，收升3.8%於524元，是超過4個月高位。股份上周成功企在500元以上收市，突破雙頂阻力，但尚待重返今年2月因港府宣布上調股票印花稅而下瀉的接近560元水平。港交所周一早段好淡爭持，守520元。上周五有約5.6億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，分別有超過1,000萬和1,300萬元淨流入其好倉和淡倉。

儘管近日有傳蘋果計劃提高新一代iPhone產量20%至9,000萬部，但瑞聲科技6月升抵60元的10個月高位後反覆調整，上周五下跌1.6%收市，報51.85元，盤中低見51.1元的1個月低位，險守50天線。周一早段續跌逾1%，曾跌穿51元，暫錄4連跌。上周五有逾1,200萬元淨流入其好倉，是最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日則有小量資金淨流出。

美團上周五微升0.1%，報290.8元，延續近期在250天線(約290元)附近橫行待變的勢頭。消息面上，美團上線「美團打車」App與相關的微信小程序。另有傳抖音近日成立專門的外賣業務團隊，計劃進軍外賣業務。美團周一早段低走逾4%，失守280元。逾1,100萬元在上周五淨流入其好倉，淡倉則有逾170萬元淨流出。

小米集團上周五最多抽升6.3%，高見28.65元，收市維持4.8%升幅，報28.25元，重返各移動平均線之上。有市場調研機構公布第2季全球手機出貨量數據，小米手機銷量按年急升83%，市佔率17%，市佔超越蘋果公司(Apple Inc.)首度成為全球第二。另小米董事長雷軍把約6.16億股的公司股票捐贈給慈善機構。小米周一早段再升約1%，於28元以上爭持。上周五有近6.8億元北水淨買入小米，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾560萬元淨流入。

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